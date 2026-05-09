Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da sukob u Ukrajini ide ka završetku i ocenio da su zapadne sile godinama koristile Kijev kao instrument za ostvarivanje svojih geopolitičkih ciljeva.

– Mislim da stvar ide ka završetku – rekao je Putin novinarima, govoreći o trenutnoj situaciji u rusko-ukrajinskom sukobu.

Ruski predsednik je poručio da je Moskva još od devedesetih godina, kako tvrdi, bila obmanjivana od strane Zapada, posebno kada je reč o širenju NATO-a na istok.

– Težeći da iskoriste Ukrajinu kao instrument za postizanje svojih geopolitičkih ciljeva, ti akteri na Zapadu su sve obmanjivali, a sada o tome i javno govore – naveo je Putin.

Govoreći o političkim odnosima u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, Putin je istakao da na Zapadu, prema njegovim rečima, i dalje postoje “pametni ljudi” koji razumeju šta se dešava.

– Nadam se da će te snage, uz podršku većine evropskih naroda, postepeno preuzimati vlast u svoje ruke – rekao je predsednik Rusije.

Putin se osvrnuo i na rastuće tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, ocenjujući da taj sukob Moskvu dovodi u veoma složenu poziciju.

– To nas stavlja u veoma težak položaj jer imamo dobre odnose sa Iranom, a sa zemljama Persijskog zaliva imamo prijateljske odnose, bez ikakvog preterivanja – izjavio je Putin.

Njegove poruke dolaze u trenutku pojačanih diplomatskih aktivnosti i sve češćih spekulacija o mogućim pregovorima i budućem razvoju rata u Ukrajini.