Francuska, Nemačka, Belgija, Irska i Holandija poslaće avione da repatriraju svoje građane sa kruzera koji je išao ka Tenerifima i koji je pogođen epidemijom hantavirusa, saopštila je u subotu Španija.

Evropska unija šalje dva dodatna aviona za preostale evropske građane, rekao je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska tokom brifinga u Madridu.

SAD i Velika Britanija, u međuvremenu, organizuju avione i planove za nepredviđene situacije za građane van EU iz zemalja koje nisu u mogućnosti da pošalju vazdušni prevoz.

Hantavirus je bolest koju obično šire zaraženi pacovi. Zaključno sa petkom, bilo je ukupno šest potvrđenih slučajeva varijante hantavirusa - nazvane podtip "Andes" - povezane sa kruzerom i dva verovatna slučaja, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Podtip Andes je jedina varijanta za koju se zna da se širi među ljudima.

SZO je pokušala da smiri strahove da bi epidemija mogla da izazove globalnu zdravstvenu vanrednu situaciju razmera Kovida-19. Planovi španske vlade da dozvoli kruzeru "MV Hondius" da stigne na Tenerife izazvali su kontroverze, uključujući i među liderima Kanarskih ostrva.

Brod će se usidriti kod Tenerifa bez pristajanja. Putnici će potom biti prevezeni trajektom do industrijske luke Granadilja i transportovani u "zapečaćenim, čuvanim vozilima, kroz potpuno ograđen koridor" pre nego što budu direktno repatrirani u svoje matične zemlje, prema rečima generalnog direktora SZO Tedrosa Adhanoma Gebrejesusa.

Gebrejesus će otputovati na Tenerife sa španskim ministrima unutrašnjih poslova i zdravlja kako bi koordinirao dolazak kruzera. Gebrejesus se u subotu direktno obratio stanovnicima Tenerifa putem društvenih mreža, priznajući njihove strahove, ali je naglasio da "ovo nije još jedan Kovid".

- Trenutni rizik po javno zdravlje od hantavirusa ostaje nizak - rekao je Gebrejesus.

Gebrejesus namerava da „stane uz zdravstvene radnike, lučko osoblje i zvaničnike koji sprovode [operaciju] i da lično oda počast ostrvu koje je na tešku situaciju odgovorilo sa gracioznošću, solidarnošću i saosećanjem“.