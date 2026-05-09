Severina Vučković prećutno je, zbog loše prodaje karata, otkazala koncert u Skoplju i pomerila ga za decembar 2026. godine.

Osoba tvrdi da je srpska vojska počinila "genocid" u Srebrenici, a o stratištu u kojem je ubijeno oko 750.000 ljudi u logorima Jasenovca govori sa podsmehom, još jednom je precenila sebe, te je u Skoplju zakazala koncert u Sportskom centru "Boris Trajkovski".

Inače, Severina je u pomenutoj areni trebalo da peva 18. aprila, ali je zbog istorijski niske zainteresovanosti publike bila primorana da nastup zakaže za 5. decembar 2026.

- Neće je više narod! Očekivali smo da uz udarnu kampanju u medijima, bilborde i nisku cenu karata narod popuni bar donji deo dvorane, ali se to nije desilo. Hit nije imala 10 godina i živi se na staroj slavi, međutim, ni to joj ne pomaže. Čekala je do poslednjeg trenutka i nadala se da će se bar polovina karata rasprodati, ali se to nije desilo, pa smo koncert otkazali. Od sramote nije nigde ništa objavljivala. Veliki je ovo blam za nju, s obzirom na to da isti prostor trenutno pune mnogo manje poznate ličnosti - rekao je izvor blizak organizaciji.

Karijera Vučkovićeve već nekoliko godina je na zalasku, a čestim kontroverznim izjavama, čini se, zgadila se celokupnoj regionalnoj javnosti. Takođe, s opadanjem kvaliteta muzike, opala je i njena popularnost, a stanje "na terenu" u susednoj Makedoniji čist je dokaz tome.

Podsetimo, Severina je za Dan zaljubljenih nastupila u Podgorici pred polupraznom dvoranom. U hali kapaciteta oko 2.500 mesta bilo je znatno manje publike, a prema procenama sa društvenih mreža, koncertu je prisustvovalo svega nekoliko stotina ljudi.

