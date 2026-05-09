Šef Bele kuće Donald Tramp saopštio je da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje u ratu između Moskve i Kijeva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je garancije da će Rusija poštovati dogovor, dok je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio da je Moskva prihvatila inicijativu o prekidu vatre.

Zemlje Evropske unije održaće prve razgovore o mogućnosti pregovora sa Rusijom tokom neformalnog sastanka šefova diplomatija EU na Kipru koji će biti održan 27. i 28. maja, piše danas TASS, pozivajući se na diplomatski izvor u Briselu.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su Rusija i Ukrajina prihvatile trodnevno primirje od 9. do 11. maja. Prema njegovim rečima, primirje podrazumeva obustavu svih vojnih aktivnosti i razmenu po 1.000 ratnih zarobljenika između dve strane.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio da je Rusija prihvatila inicijativu o prekidu vatre. Napomenuo je da je ova inicijativa proistekla iz nedavnog telefonskog razgovora Putina s Trampom i da je važno što se ona poklapa sa 81. godišnjicim pobede nad nacizmom.

U međuvremenu, u Evropskoj uniji nastavljaju se političke konsultacije o mogućim pregovorima sa Rusijom. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas poručila je da je neophodno da se unutar Unije prethodno utvrdi o čemu bi se uopšte razgovaralo sa Moskvom, ističući da trenutni mirovni proces ne ide u željenom pravcu.