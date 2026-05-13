Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je optužio Ukrajinu da izvodi napade na civilne ciljeve u Rusiji, tvrdeći da se dronovi i rakete namerno usmeravaju na stambena područja bez vojnih objekata.

"Posebno u poslednje vreme, ukrajinski teroristi organizuju provokacije na ruskoj teritoriji, namerno ciljajući svoje dronove i rakete na stambene zone gde nema vojnih objekata", rekao je Lavrov u intervjuu za RT Indija.

Ruski ministar je ocenio da se svet vraća u period u kojem "sila ima prednost nad međunarodnim pravom", navodeći da pojedine zapadne politike, uključujući izjave američkog predsednika Donalda Trampa o međunarodnom pravu, to potvrđuju.

Takođe je istakao da Rusija vidi alternativu u organizacijama poput BRIKS-a, koje, prema njegovim rečima, promovišu ravnotežu interesa i saradnju bez sukoba.

"Svet se vraća u vremena kada se sve odlučivalo silom i bez poštovanja međunarodnog prava. Vraćamo se u dane kada se sve odlučivalo silom, kada niko nije priznavao nikakvo međunarodno pravo. Predsednik SAD Donald Tramp je nedavno rekao da ga međunarodno pravo ne zanima", rekao je ministar.

Prema Lavrovu, u savremenom svetu nisu važne reči, već konkretna dela.

"Verujem da je ovo veoma konstruktivna alternativa - promovisanje normalnih, međusobno poštovajućih odnosa kroz BRIKS, sa ciljem pronalaženja ravnoteže interesa, bez ulaska u bilo kakve antagonizme sa bilo kim. I što je najvažnije, to ne bi trebalo ni da se smatra alternativom. Ovo bi trebalo da bude naša agenda", istakao je on.

