Kako je naveo izvor ruske agencije, glavna tema biće spisak “evropskih uslova” za otpočinjanje ovih pregovora, ali na predstojećem sastanku neće biti doneta nikakva odluka. Dodao je da će ministri spoljnih poslova EU prvi put pokušati da razmotre samu mogućnost početka pregovora sa Moskvom na neformalnom sastanku u Gimnih formatu, kakvi se održavaju dva puta godišnje. Izvor je naveo da ne treba očekivati praktične odluke na ovom prvom sastanku, dodajući da će se razgovori nastaviti na skupu šefova diplomatija zemalja EU 15. juna, kao i na narednom samitu Unije od 18. do 19. juna.

Diplomata je odbio da komentariše mogući skup evropskih zahteva, napominjući samo da je prvi i “očigledan“ preduslov za Brisel “neposredan i trajan prekid vatre“.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je u četvrtak u intervjuu za Fajnenšel tajms da lideri Evropske unije pripremaju potencijalne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ističući da "postoji potencijal" da EU pregovora sa Putinom, kao i da EU ima podršku ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da to učini.

- Razgovaram sa 27 lidera zemalja EU kako bismo videli najbolji način da se organizujemo i da identifikujemo šta nam je potrebno da efikasno razgovaramo sa Rusijom kada dođe pravi trenutak za to - rekao je Košta.

Neki lideri EU, uključujući belgijskog premijera Barta de Vevera, pokrenuli su mogućnost pokušaja otvaranja kanala za razgovore sa Kremljem, ali drugi kažu da ne postoji konsenzus među 27 lidera o tome ko bi trebalo da bude imenovan da govori u ime bloka, kada bi takav napor trebalo preduzeti i kakav bi bio stav prema Putinu.