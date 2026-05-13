Cena kvadrata na tržištu nekretnina u Srbiji nije fiksna i u velikoj meri zavisi od doba godine. Iako na konačnu vrednost utiču lokacija, stanje objekta i opšti ekonomski uslovi, sezonske promene često igraju važnu ulogu u tome koliko će prodavac biti spreman na pregovore.

Prema dostupnim podacima, tržište nekretnina u Srbiji i dalje beleži rast, a prosečna cena kvadrata u 2025. godini iznosila je oko 1.719 evra. Uprkos tome, postoje periodi u godini kada se lakše dolazi do povoljnije kupovine, naročito ako je kupac spreman i finansijski organizovan.

Tokom prolećnih meseci, posebno u martu, aprilu i maju, tržište je najaktivnije. Povećan broj oglasa i veća zainteresovanost kupaca stvaraju jaku konkurenciju, što često dovodi do toga da prodavci nemaju potrebu da spuštaju cenu. U tom periodu nekretnine se brzo prodaju, a odluke se donose u kratkom roku.

Jeseni donose drugačiju dinamiku. Nakon letnjih odmora, tržište se ponovo aktivira, ali sa više fokusiranih kupaca koji imaju jasniju nameru da realizuju kupovinu do kraja godine. Iako je potražnja i dalje prisutna, pregovori su konkretniji, a odluke brže.

Značajno mirniji periodi su januar i jul. U januaru, zbog praznika i smanjene aktivnosti, kao i u julu kada dominiraju godišnji odmori, broj transakcija opada. Upravo tada se na tržištu često pojavljuje veći prostor za pregovaranje, jer prodavci koji duže čekaju kupca postaju spremniji na korekciju cene.

Iskustva sa tržišta pokazuju da se u tim „tišim“ mesecima mogu pronaći povoljnije prilike, posebno kod stanova koji su duže u oglasima. Ipak, to ne znači automatski niže cene, već pre veću fleksibilnost u dogovorima između kupca i prodavca.

Zvanični podaci Republičkog geodetskog zavoda potvrđuju da tržište u celini raste, uprkos sezonskim oscilacijama. Broj kupoprodajnih ugovora i ukupna vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji u poslednjim godinama pokazuju stabilan rast, što dodatno utiče na formiranje cena.

U takvim uslovima, čekanje „idealnog trenutka“ može biti dvosmisleno rešenje. Iako sezona može doneti određenu prednost u pregovorima, dugoročni trend rasta često znači da odlaganje kupovine može dovesti do viših cena u budućnosti.

Zbog toga stručnjaci ističu da je priprema kupca presudnija od samog tajminga. Jasno definisan budžet, spremna finansijska konstrukcija i precizni kriterijumi često imaju veći uticaj na uspešnu kupovinu nego izbor meseca u godini, piše Kurir.