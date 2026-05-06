Kada je reč o estradnjacima u Srbiji koji poseduju najviše nekretnina, Goran Bregović se izdvaja kao najistaknutiji investitor u nepokretnosti. Poznat kao "kralj nekretnina", Bregović u svom vlasništvu ima više od 30 kuća, vila i stanova širom sveta, uključujući Beograd, Pariz, Istanbul, Zagreb, Jahorinu i Perast. Njegove nekretnine procenjuju se na više od 35 miliona evra, a svaka vila u njegovom posedu vredna je najmanje milion evra.

Osim njega, nekoliko drugih estradnih umetnika takođe se ističe po bogatom portfoliju nekretnina.

Vera Matović - Njena vila u elitnom delu Beograda, nedaleko od stadiona Partizana, procenjuje se na 5 miliona evra, što je čini vlasnicom najvrednije nekretnine među pevačicama.

Svetlana Ražnatović Ceca – Njena vila u Dedinju, koju je nasledila od supruga Željka Ražnatovića Arkana, renovirana je i sada vredi oko 3,3 miliona evra.

Miloš Bojanić - Poseduje luksuznu kuću sa bazenom u blizini Sremske Kamenice, kao i kuću u Baošićima koju je pretvorio u hotel. Njegova vojvođanska kuća oglašavana je na prodaju za 1,5 miliona evra.

Neda Ukraden - Vlasnica nekoliko luksuznih nekretnina u Beogradu, Zagrebu i Boki Kotorskoj, sa ukupnom vrednošću imovine većom od 4 miliona evra

Ovi umetnici ne samo da su uspešni u muzičkoj industriji, već su i mudro investirali u nepokretnosti, čime su obezbedili dugoročnu finansijsku sigurnost i luksuzan način života.

