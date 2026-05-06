Navrocki je, kako navodi briselski Politiko, naveo i da Poljska već ima spremnu infrastrukturu za prihvat dodatnih američkih snaga.

"Ako predsednik Tramp odluči da smanji američko vojno prisustvo u Nemačkoj, mi smo spremni da primimo američke vojnike", rekao je Navrocki.

Pentagon, kako se navodi, planira da u narednih godinu dana povuče oko 5.000 vojnika iz Nemačke, dok je Tramp nagovestio da bi smanjenje moglo biti i veće.

Izjava poljskog predsednika usledila je nekoliko dana nakon što je poljski premijer Donald Tusk upozorio da Poljska ne bi trebalo da "preotima" trupe od saveznika, iako je istakao da će zemlja iskoristiti svaku priliku za jačanje američkog prisustva, ali bez narušavanja evropskog jedinstva.

Tuskova izjava izazvala je kritike opozicione stranke Pravo i pravda, kojoj pripada i Navrocki, uz optužbe da premijer daje prednost Berlinu u odnosu na bezbednost Poljske.

Istovremeno, zamenik ministra spoljnih poslova Marcin Bosacki izjavio je da su razgovori između Varšave i Vašingtona o proširenju američkog vojnog prisustva već u toku, na vojnom i diplomatskom nivou.

Ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski rekao je da će dodatne američke snage biti dobrodošle u Poljskoj, bez obzira na to odakle budu premeštene.

Poljska trenutno ima oko 10.000 američkih vojnika, dok ih je u Nemačkoj raspoređeno oko 36.000.