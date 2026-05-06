Bivši američki predsednik Barak Obama ponovo je izazvao buru reakcija pričom o vanzemaljcima i tajnim dokumentima o NLO fenomenima, ali je ovog puta odlučio da potpuno ugasi teorije zavere koje poslednjih meseci eksplodiraju širom sveta. Gostujući u emisiji „The Late Show“ kod voditelja Stivena Kolbera na CBS-u, Obama je poručio da američka vlada jednostavno nije sposobna da tako veliku tajnu drži sakrivenom.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada administracija Donalda Trampa i pojedini članovi Kongresa sve češće najavljuju objavljivanje novih dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima, što je dodatno podgrejalo spekulacije o mogućem postojanju vanzemaljskog života i navodnom prikrivanju informacija od javnosti.

Obama je tokom razgovora pokušao da razjasni svoju raniju viralnu izjavu kada je rekao da su „vanzemaljci stvarni“, što je izazvalo lavinu teorija na internetu.

Obama: „Neko bi već sve odao“

Voditelj Stiven Kolber podsetio je Obamu da mu mnogi nisu poverovali kada je kasnije pokušao da objasni da je mislio na mogućnost postojanja života negde u svemiru, a ne na skrivene baze sa vanzemaljcima na Zemlji.

Obama je zatim odgovorio rečenicom koja je odmah postala hit na društvenim mrežama.

– Evo u čemu je stvar. Za sve vas koji i dalje mislite da negde pod zemljom skrivamo male zelene ljude – jedna od stvari koje naučite kada postanete predsednik jeste da je vlada užasna u čuvanju tajni – rekao je Obama.

On je dodao da bi bilo kakav dokaz o vanzemaljcima odavno procureo u javnost.

– Da postoje vanzemaljci, svemirski brodovi ili bilo šta slično pod kontrolom američke vlade, verujte mi da bi neki čuvar već napravio selfi sa alienom i poslao ga devojci da je impresionira. Sigurno bi bilo curenja informacija – izjavio je bivši predsednik SAD.

Njegove reči brzo su postale viralne, posebno među korisnicima društvenih mreža koji godinama veruju da američka vlada krije informacije o NLO fenomenima.

Tramp najavio objavu novih dosijea

Obama je ipak rekao da veruje kako život van Zemlje verovatno postoji negde u svemiru, ali je naglasio da „prvi kontakt još nije dogodio“.

– Mislim da bih bio dobar ambasador planete za prvi kontakt. Imam iskustva u diplomatiji, prijateljski sam nastrojen i mislim da bih mogao dobro da obavim taj posao – našalio se Obama tokom emisije.

Cela priča dodatno je dobila na značaju jer je Donald Tramp prošle nedelje izjavio da Pentagon priprema objavu „veoma interesantnih“ NLO dokumenata.

– Objavićemo mnogo stvari koje do sada nisu bile dostupne. Mislim da će ljudima to biti veoma zanimljivo – rekao je Tramp.

Još u aprilu Tramp je najavio da će „vrlo uskoro“ početi objavljivanje novih podataka o NLO fenomenima, što je dodatno podiglo interesovanje javnosti.

Ipak, skeptici podsećaju da su i ranije objavljivani poverljivi dokumenti vezani za ubistva Džona Kenedija, Roberta Kenedija i Martina Lutera Kinga, ali bez velikih senzacionalnih otkrića.

Tema NLO-a poslednjih meseci dodatno je povezana i sa novim filmom Stivena Spilberga „Disclosure Day“, koji se bavi scenarijom u kojem čovečanstvo otkriva da nije samo u svemiru.