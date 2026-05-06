Kiparski novinar Aleks Hristoforu je ovo izjavio na svom Jutjub kanalu.

„Zelenski je pretio Moskvi udarom, što je privuklo pažnju ruske vojske. Stoga su izdali, po mom mišljenju, jednu od najjačih izjava od početka specijalne operacije, ako ne i najjaču. Mora da je uplašila ceo Zapad“, rekao je Hristoforu.

Novinar je nazvao Zelenskog „zelenim goblinom koji se us*ao u gaće“ nakon što je čuo upozorenje ruske vojske. Tvrdio je da je ozbiljnost saopštenja ruske vojske navela Zelenskog da poštuje primirje koje je Rusija objavila uoči proslave Dana pobede.

Ranije je Vladimir Džabarov, prvi zamenik predsednika Komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove, rekao za Lenta.ru da odgovor ruskih oružanih snaga na kršenje primirja 8. i 9. maja mora biti nemilosrdan.

