Snimljena su dva drona kako pogode zgradu vrtića u centralnom delu grada Sumi, objavio je na Telegramu vršilac dužnosti gradonačelnika Artem Kobzar.

"Snimljeno je kako dve bespilotne letelice udaraju u zgradu vrtića u centralnom delu grada. Sve nadležne službe rade na licu mesta", rekao je Kobzar.

Informacije o žrtvama i obimu štete se trenutno razjašnjavaju.