Samit će biti održan pod sloganom „Vizija koja se gradi“, a partner događaja je PKS. Među ključnim svetskim govornicima koji će podeliti svoju ekspertizu su Mohamad Alabar, Džastin Fridman i Kat Hosrovjar. Biće održano pet panela: Moć kapitala, Energetski čvor, CBAM i ETS, EXPOSE your business, Digitalni kapital. Uz dinamične panel diskusije, samit će obuhvatiti i „Hard talk“ formate, kao i scenski program.

U susret Samitu, za Euronews Serbia govorio je Nenad Ristić, senior menadžer za planiranje R&D projekata Elixir Grupe. Govoreći o CBAM i ETS, ističe da je važno da CBAM ne naruši konkurentnost izvoznih kompanija, uz ocenu da CBAM nije samo ekološka mera, već i instrument EU koji istovremeno služi kao štit evropske industrije. Za Srbiju će, kaže, ključni izazov biti uspostavljanje ravnoteže između očuvanja konkurentnosti i ubrzane energetske tranzicije.

„Vrednosno podržavamo CBAM regulativu kao ključni mehanizam za ostvarivanje ambiciozne klimatske politike usklađene na nivou Ujedinjenih nacija, u okviru koje se Evropska unija profilisala kao globalni lider. Duboko smo uvereni da je integritet tržišta nužan preduslov za fer poslovanje, jer on osigurava da sistemi i pravila važe podjednako za sve učesnike. Shodno tome, potpuno je prirodno da i naša kompanija, koja značajan deo svog asortimana plasira upravo na tržište Evropske unije, postane deo EU ETS sistema, što se u konkretnom slučaju realizuje kroz primenu CBAM regulative”, navodi Ristić.

Dodaje da se pred Republikom Srbijom u narednom periodu nalazi izazov očuvanja lokalnog objedinjenog tržišta, na kojem je neophodno, kaže, da svi učesnici imaju identične obaveze. Ovakav pristup, dodaje, sprečava tržišne neusklađenosti i osigurava dugoročnu održivost domaće privrede.

„U tom kontekstu, s velikim odobravanjem pozdravljamo činjenicu da je Srbija već preduzela konkretne korake ka uspostavljanju uniformisanog mehanizma koji ima za cilj izjednačavanje tržišnih uslova za sve aktere", rekao je Ristić.

Smatra da bi bilo korisno za celu industriju da se formira nacionalni fond za dekarbonizaciju, koji bi omogućio da sredstva ostanu u zemlji i budu vraćena industriji kroz investicije.

Paralelno sa regulatornim izazovima, industrija traži i konkretna održiva rešenja za dekarbonizaciju proizvodnje, smanjenje troškova i emisija. U tom smislu, Elixir Grupa vidi veliki potencijal u korišćenju alternativnih goriva, posebno energije iz otpada.

Pitanje odgovornosti za zagađenje na globalnom nivou predstavlja jedno od najvažnijih i najkompleksnijih pitanja savremenog doba, a adekvatan odgovor na njega zahteva pažljiv balans između neophodnih ekoloških ciljeva i očuvanja ekonomske stabilnosti. O tome će govoriti na Samitu Kat Hosrovjar, ekspert za regulatorne i naučne poslove u American Chemistry Council (ACC).

Prema njenim rečima, kako prenosi Euronews Serbia, trgovina emisijama može biti veoma koristan alat, ali samo pod uslovom da je transparentna, predvidiva i čvrsto uparena sa stvarnim politikama koje čuvaju industrijsku konkurentnost. Kaže da za države u razvoju, pa tako i za Srbiju, glavni izazov nije samo puko plaćanje novih troškova zagađenja, već i složena izgradnja neophodnih sistema za merenje i izveštavanje, kao i industrijskih sistema potrebnih za održavanje konkurentnosti na surovom tržištu.

„Da bi ovakvi mehanizmi na međunarodnom nivou bili istinski efikasni, oni ne smeju biti isključivo kazneni, već moraju biti praćeni adekvatnom podrškom za tranziciju“, istakla je ona i naglasila značaj ulaganja prikupljenih sredstava od zagađivača kroz osnivanje specijalizovanih fondova za tranziciju.