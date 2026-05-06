Kristijan B. (19) izazvao je juče stravičnu saobraćajnu nesreću kod Novog Pazara u kojoj su poginule četiri osobe, a prema nezvaničnim informacijama imao je probnu vozačku dozvolu, tvrdi izvor za Mondo. Njegov drug, koji je bio sa njim u automobilu, nalazi se u kritičnom stanju.

Nakon što su u direktnom sudaru učestvovali "golf 7" i "opel astra". U nesreći su život izgubile četiri osobe, među kojima i mladi vozač Kristijan B.

Prema informacijama, Kristijan je bio učenik jedne privatne srednje škole u Novom Pazaru, imao je probnu vozačku dozvolu i pripremao se za maturu.

- Bio je mlad vozač i imao probnu dozvolu, a taj automobil je prejak za početnika. To su jaka kola, lako razviju veliku brzinu. Na toj deonici puta ljudi često voze brzo i dovoljna je jedna pogrešna procena da se dogodi tragedija - kaže izvor upoznat sa slučajem.

- Velika tragedija. Pa život je bio pred njim, tek je trebalo da završi školu. Šta mu je bilo u glavi u tom trenutku, ja ne mogu da shvatim, zaista - kaže izvor.

Kako dodaje, na toj deonici puta vozači često razvijaju veliku brzinu.

- Tamo se stalno dešavaju nezgode. Na toj magistrali ljudi jurcaju kao ludi. Verovatno je samo loše procenio prilikom preticanja i dogodila se katastrofa - navodi.

Nesreća se dogodila sinoć oko 23.30 časova, kada je, prema prvim informacijama iz istrage, Kristijan B. tokom preticanja više vozila prešao u suprotnu traku i direktno udario u "opel astru" koja je dolazila iz suprotnog smera.

U automobilu u koji se zakucao nalazila se porodica, S. V. (69) i suvozač V. M. (45) koji su nastradali na licu mesta, dok je V. K. (55) podlegla povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar.

U "golfu" se sa Kristijanom nalazio i mladić Luka R. (19), koji je zadobio teške povrede i trenutno se nalazi u kritičnom stanju.

Za sada nije poznato da li su njih dvojica bili školski drugovi.

Teško je povređen i V. M. (46), putnik iz "opela", a prema informacijama lekara, jednom od povređenih najavljen je hitan transport za Beograd zbog težine povreda.

Na mestu tragedije intervenisali su policija, vatrogasci i ekipe Hitne pomoći, dok je saobraćaj tokom uviđaja bio potpuno obustavljen.

