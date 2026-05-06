Zemljotres od 4,2 stepena po Rihterovoj skali dogodio se juče Bačkom Monoštoru i iznenadio je mnoge, a Mlađen Jovanović, profesor prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu kaže da je taj potres blizu maksimuma koji može da se desi u Vojvodini.

-Između 4,5 i 5 se može očekivati na prostoru Banata i Fruške gore. U tom kraju oko Sombora, od 15. veka na ovamo, bilo je pet zemljotresa koji su imali magnitudu 3. Ovo je šesti. Vojvodina je, od ostatka Srbije, najmanje trusna. Što se tiče oštećenja, on je kategorisan na petom stepenu i izaziva manja oštećena. U jednoj crkvi imamo pukotinu na stropu, ali to je visok objekat i veoma star - rekao je.

Jovanović je naveo da se nakon glavnog udara desilo još dva zemljotresa, koja govore da su se blokovi zemljine kore smirili.

-Zemlja je živa. Zemljotres je najefektniji dokaz tektonike. Još uvek ne možemo predvideti zemljotres - naveo je gostujući u „Dobro jutro, Vojvodino“ na RTV1.

Dodao je da Srbiju možemo da podelimo na nekoliko basena, da su aktivni Istočna Srbija, Šumadija i KiM. Profesor Jovanović je istakao da je huk u vazduhu koji su građani čuli normalan. Naveo je i da životinje mogu predosetiti potrese. On je podsetio i da na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda postoji priručnik kako se najbolje ponašati tokom zemljotresa. Podseća na to da nema razloga za brigu, jer se nalazimo na bezbednoj teritoriji.

Serija zemljotresa kod Sombora

Kako je Alo već pisao, serija zemljotresa pogodila je juče mesto Bezdan kod Sombora, a najjači među njima imao je magnitudu 4.1 stepen po Rihteru, saopštio je Republički seizmološki zavod. Potres se osetio u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj i severnom delu Bosne i Hercegovine.

Epicentar zemljotresa bio je na samoj granici Srbije i Hrvatske kod Bačkog Monoštora na dubini od oko 13 kilometara.

Ubrzo nakon tog potresa usledila su još dva slabija, jačine 2.5 i 1.6 stepeni, u istoj epicentralnoj zoni.

"Prvi put sam osetila zemljotres i ne daj bože više nikad"

"Probudilo me je iz sna u Vrbasu", "Prvi put sam osetila zemljotres i ne daj bože više nikad. Bilo je jako strašno u Somboru", "2-3 sekunde, mislio sam da će kuća da se sruši", pisali su uznemireni građani.

Danas još jedan zemljotres

Tokom noći i ranog jutra seizmička aktivnost se nastavila, pa je danas u 4.28 sati registrovan još jedan potres na istoj lokaciji, ali znatno slabijeg intenziteta. Njegova magnituda iznosila je 1.5 stepeni po Rihteru, što ga svrstava u veoma slabe zemljotrese.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, hipocentar ovog jutrošnjeg potresa nalazio se na dubini od oko dva kilometra. S obzirom na njegovu jačinu, procenjuje se da nije mogao da izazove materijalnu štetu.

Zemljotres slične jačine kao preknoćašnji i sa skoro istim epicentrom u okolini Bezdana, pogodio je Sombor i pre nepune 102 godine, 13. avgusta 1924. Osetio se do Subotice i drugih naselja u krugu od 50-ak kilometara.

O tome je izveštavala beogradska "Politika" u izdanju od 14. avgusta 1924. godine.