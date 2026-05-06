Nikada ne idite na razgovor za posao bez nekoliko unapred pripremljenih odgovora, savetuje karijerna ekspertkinja Erin Mekgof. Upravo ti odgovori, izvučeni u pravom trenutku, mogu vas spasiti neprijatne tišine i paničnog smišljanja odgovora na teška pitanja.

Kako objašnjava autorka knjige „Tajni jezik posla: Hiperkorisni scenariji za svaku situaciju“, vežbanje onoga što želite da kažete unapred pomaže da na intervjuu delujete smireno, sigurno i pribrano — čak i pod pritiskom.

Jedno od pitanja koje, prema njenom iskustvu, najčešće zbunjuje kandidate jeste:

„Zašto ste napustili svoju prethodnu poziciju?“

„To je vrlo uobičajeno pitanje sa kojim se ljudi muče, jer ne znaju kako da budu iskreni, a da pritom ne otkriju baš sve“, kaže Mekgof.

U nastavku objašnjava kako treba — i kako nikako ne treba — odgovoriti na ovo pitanje.

Kako NE treba odgovoriti

Suština je da poslodavce zapravo ne zanima detaljna priča o vašem odlasku. Ono što traže su potencijalne „crvene zastavice“ — razlozi zbog kojih biste mogli da napustite i njihov tim.

„Intervju nije mesto za izbacivanje frustracija“, naglašava Mekgof. To nije trenutak da pričate o „užasnom šefu“ ili lošim kolegama iz prethodne firme.

Ako počnete da se žalite, poslodavac može da stekne utisak da nosite „teret iz prošlosti“ ili da unosite dramu u radno okruženje.

Zato je osnovno pravilo: izbegavajte negativne komentare o bivšoj kompaniji, menadžmentu ili kolegama. Posebno jer u manjim industrijama postoji realna šansa da se ljudi međusobno poznaju.

Kako treba odgovoriti

Prema Mekgof, ključ je da budete iskreni — ali strateški.

„Recite istinu, ali na način koji vodi ka željenom ishodu — da ostavite dobar utisak“, savetuje ona.

Predlaže jednostavnu strukturu odgovora u tri koraka:

1. Počnite nečim pozitivnim

Istaknite šta vam se dopadalo na prethodnom poslu.

Na primer:

„Zaista sam uživao radeći na tim projektima“ ili „Bio sam ponosan na rezultate koje sam postigao“.

2. Ukratko i neutralno objasnite odlazak

Koristite smiren i neobojen jezik.

Umesto: „Imao sam toksičnog šefa“, recite:

„Došlo je do promena u menadžmentu koje su uticale na moju ulogu.“

Ako ne želite u detalje, sasvim je dovoljno reći:

„Osetio sam da je pravi trenutak da krenem dalje“

ili

„Tražio sam nove prilike za razvoj.“

3. Preusmerite fokus na novu priliku

Objasnite zašto vas zanima baš ta pozicija:

„Kada sam video ovu priliku, prepoznao sam da mogu da doprinesem timu i zato sam danas ovde.“

Na kraju, najvažnije je da razgovor držite u pozitivnom tonu. Fokus treba da bude na vašim veštinama, motivaciji i onome što možete da ponudite — a ne na razlozima zbog kojih ste otišli iz prethodne firme.