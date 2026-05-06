Većina se seća gnusnih scena koje su blokaderi priređivali svakodnevno tokom prethodne godine.

Raskrsnice u gradovima blokirane, kontejneri dovučeni i isprevrtani, postavljene prave pravcate barikade koje su, valjda, služile tome da kazne normalnu Srbiju koja nije želela da stane iza njihovog nasilnog pokušaja svrgavanja legitimno izabrane vlasti.

Većina se seća i paljenja i razbijanja stranačkih prostorija SNS-a i lokala njihovih koalicionih partnera, kao i odlazaka na kućne adrese visokih funkcionera kao vida zastrašivanja.

Uz to su išli i direktni fizički napadi - gađanje jajima, prskanje suzavcem, prebijanje, paljenje automobila i razvlačenje po društvenim mrežama u stilu "učinimo ih poznatim" lova na veštice.

Ali, malo ljudi pamti koji je to momenat bio kada su blokade prekinute.

Tokom jula prošle godine, veliki broj požara izbio je u unutrašnjosti Srbije, zahvativši više gradova, a 620 požara zabeleženo je samo u jednom danu. Brojni građani ostali su bez svega što su godinama gradili - kuća, pomoćnih objekata, vozila i sitne i krupne stoke. Šteta se merila u milionima evra.

Iz ugla blokadera, njihovi nasilni napori već su se izjalovili. Iz dana u dan gledali su sve manji broj građana na ulicama, nakon katastrofalnih demonstracija na Vidovdan prošle godine, kada su brutalno napali policiju u stilu prave terorističke organizacije.

Srpska policija je odolela i ovom napadu, najveći izgrednici su privedeni i procesuirani a vlast nije pala - svaka šansa za tako nešto ugašena je bila još 15. marta 2025. I onda su pribegli možda najpodmuklijoj od svih laži.

Blokaderi su pompezno objavili da se "akcije planirane za sredu odlažu zbog izuzetno teške situacije sa požarima na jugu Srbije".

"Smatramo da je sada prioritet da pomognemo našim ugroženim sunarodnicima, kojima je vatra progutala i još uvek guta domove i mukotrpno stečenu imovinu. O načinima kako ćemo pomoći žrtvama požara uskoro ćete biti obavešteni", naveli su blokaderi na Instagramu.

Na prvi pogled, objava je delovala kao razuman i plemenit razlog, kao povod za jedinstvo u državi kada je bilo najteže. Problem je samo jedan - od jula prošle godine pa do dana današnjeg, javnost u Srbiji nije imala prilike da vidi ama baš ništa od njihove pomoći.

Kako to znamo? Odgovor je veoma jednostavan. Blokaderi, pored pomoći lažovskih medija N1, Nove i Danasa, sve svoje akcije redovno snimaju i objavljuju na društvenim mrežama poput Instagrama, Fejsbuka i X-a.

Ovih dana, među blokaderima popularna je apsurdna akcija lepljenja nalepnica. Kao vid pokazivanja lojalnosti, svako od njih koji negde nalepi kako "studenti pobeđuju" dobija svoju objavu kao da se radi o činu od najvećeg značaja.

Gde su bile objave kako blokaderi pomažu domaćinstvima ugroženima u požaru? Nema ih, zato što se ništa od toga nije desilo. Požari su bili izgovor za zamor materijala, pad morala koji se osećao sve više. Blokade su umrle prirodnom smrću, prvo na fakultetima, kada je većina normalnih studenata shvatila da treba položiti ispite i preći u sledeću godinu, jer su roditelji ipak platili boravak, knjige i studije.

Umrle su ponovo onda kada pokušaj prevrata na Vidovdan nije uspeo. Za njih, požari su bili samo izgovor za povlačenje bez da priznaju da su pobeđeni, da obojena revolucija nije uspela.

Država je pomogla ugroženima u požaru

Za razliku od blokadera, država se itekako angažovala oko imovine koja je izgorela. Vlada Srbije je na sednici 9. jula 2025. izdvojila čak tri miliona evra za pomoć najugroženijima u požarima, izjavio je tada prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

On je rekao da je vlada donela rešenje kojim su izdvojena dodatna sredstva iz tekuće budžetske rezerve za sanaciju posledica štete od požara koji su zadesili više oblasti u Srbiji. Najugroženija domaćinstva obišao je lično i predsednik Republike.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je dan ranije, 8. jula Žitorađu, u okviru obilaska najugroženijih mesta i požarom oštećenih porodica koje su ostale bez kuća i pomoćnih objekata u Topličkom okrugu i najavio pomoć u obnovi.

"Kol centar je u Prokuplju otvoren, sad ćemo na nivou cele Srbije da otvorimo. Rešavamo brzo iz budžetskih rezervi, da ljudima damo pare odmah", rekao je Vučić u Novom Momčilovu gde je razgovarao sa meštanima čije su kuće uništene u vatrenoj stihiji.

Dodao je da će država da obnovi, ali da ima puno napuštenih objekata, koje nema ko da brani kao i da se očekuje da padne kiša.

"Kada smo ujedinjeni i zajedno, možemo sve", dodao je Vučić tada.