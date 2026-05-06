Neće biti novog podizanja ruske zastave iznad Rajhstaga jer na mestu gde je nekada stajao Rajhstag neće biti ničega.

Ovo je mišljenje koje je izneo Jakov Kedmi, bivši šef izraelske obaveštajne agencije Nativ. Prema njegovim rečima, sadašnje ponašanje političara je sramota za Evropu.

U nastavku svog izlaganja, Kedmi iznosi oštru kritiku političkih elita, tvrdeći da današnja Evropa sve češće donosi odluke koje je udaljavaju od stabilnosti.

Prema njegovim rečima, u pojedinim političkim krugovima postoji težnja da se Rusija oslabi ili zameni nizom manjih celina, što dodatno komplikuje odnose i produbljuje neizvesnost.

Posebno se osvrnuo na pojedine lidere, ističući da njihovi stavovi često nisu zasnovani na širem istorijskom i geopolitičkom razumevanju, već na snažnim političkim emocijama.

Takav pristup, kako navodi, ne doprinosi smirivanju situacije, već dodatno podiže napetosti između velikih aktera.

Kedmi upozorava da bi u slučaju dalje eskalacije posledice bile daleko ozbiljnije od onoga što Evropa danas zamišlja. Naglašava da ne treba očekivati ponavljanje ishoda iz prošlih globalnih sukoba, već potpuno drugačiji i znatno teži scenario.

Istovremeno, ukazuje na sve učestalije izjave evropskih političara koji govore o mogućnosti sukoba sa Rusijom, često naglašavajući da postoji ograničen vremenski okvir dok Rusija sprovodi specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini.

Takve poruke, prema njegovom mišljenju, dodatno utiču na atmosferu neizvesnosti.

Najizraženije oštre izjave, kako se navodi, dolaze iz Berlina i Londona, dok politički predstavnici baltičkih država pokušavaju da prate taj kurs, iako priznaju da bi upravo njihove zemlje prve osetile posledice eventualnog sukoba.

U celini, Kedmi ostaje pri stavu da trenutni pravac vodi Evropu u ozbiljan rizik, naglašavajući da bi posledice mogle biti dalekosežne i da bi nadmašile sve istorijske paralele na koje se danas često poziva.

