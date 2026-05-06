- Ako ste ikada sedeli do prozora u avionu, možda ste primetili malu rupicu na staklu. Iako deluje nevažno, reč je o važnom sigurnosnom detalju koji pomaže da let bude bezbedan - naveo je pilot u videu.

Zatim je objasnio da prozori u putničkim avionima imaju tri sloja. Spoljašnji sloj je najčvršći i podnosi velike razlike u pritisku i moguće udare. Unutrašnji sloj, najbliži putnicima, štiti od ogrebotina. Između njih se nalazi srednji sloj – upravo u njemu je mala rupica.

Ta rupica, poznata kao „breather hole“, ima ključnu ulogu u regulaciji pritiska. Tokom leta dolazi do velikih promena pritiska i temperature, pa bi bez nje nastajale sile koje bi gurale slojeve stakla ka unutra ili spolja. Rupica omogućava spor protok vazduha i tako smanjuje razliku u pritisku, čime štiti strukturu prozora.

Osim toga, ona sprečava nakupljanje vlage između slojeva, pa se prozor manje magli i putnici imaju jasniji pogled tokom leta.

Još jedan zanimljiv detalj u avionu su mali crni trouglovi iznad nekih prozora. Oni pomažu posadi da brzo pronađe mesta sa najboljim pogledom na krila. Ako sedite ispod jednog od njih, imate idealnu poziciju za posmatranje krila tokom leta.

Mnogi koji su gledali video bili su iznenađeni i ostavili su komentare.

"Pre manje od 100 godina avio-kompanije su prevozile putnike u nehermetizovanim avionima. Brzina napretka je zaista neverovatna!", napisao je jedan gledalac.

Drugi je napisao: "Oduvek sam pretpostavljao da ima upravo tu funkciju koju si opisao, ali nisam znao da postoje tri sloja. Mislio sam da su samo dva. Sad znam"

Zanimljiv je bio komentar trećeg korisnika koji se vozio u avionu koji je - imao očigledan problem.

"Pozdrav, Pettere! Moram da se ne složim s tvojom tvrdnjom da unutrašnja dva sloja nisu dizajnirana da podnose pritisak. Za unutrašnji sloj si potpuno u pravu – on je samo zaštitni. Ali srednji sloj (onaj s rupicom) jeste napravljen da može da izdrži pun pritisak, i to je još jedan primer sigurnosne redundanse u avionima. Ako spoljašnji sloj otkaže, srednji preuzima opterećenje i sprečava eksplozivnu dekompresiju.

To sam video i u praksi pre nekoliko godina. Leteli smo praznim avionom Lockheed L-1011 sa Bliskog istoka ka Italiji. Nakon otprilike sat vremena leta čuli smo i osetili nagli, oštar „pucanj“, kao da su stjuardese udarile kolica, ali jače i kraće. Odmah smo proverili instrumente – sve je bilo normalno.

Zatim je jedna stjuardesa prijavila da jedan prozor izgleda čudno. Otišao sam da pogledam i video da je jedan prozor izgledao zamagljeno oko ivica. Pretpostavili smo da je došlo do oštećenja spoljnog sloja. Po dolasku su tehničari utvrdili da je spoljašnji sloj zapravo potpuno otpao! Ono što smo videli kao „maglu“ bio je ostatak tog sloja.

To mi je dalo novo poštovanje prema silama koje deluju na prozore pri pritisku od oko 8.2 PSI. Srednji sloj je zaista sposoban da preuzme opterećenje – i verovatno nam je tada spasio život sprečivši naglu dekompresiju iznad Mediterana"