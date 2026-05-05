Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za Informer TV da deo najbogatijih ljudi u zemlji često negira ulogu države u sopstvenom uspehu, ukazujući na, kako je rekao, „odbrambene mehanizme“ koji ih vode ka nepriznavanju tuđih rezultata.

– Tačno je da oni koji su najbogatiji, oni koji su dobili najviše od države, imaju izražen mehanizam da kažu da nisu dobili ništa od države – rekao je Vučić.

On objašnjava da takav stav proizlazi iz potrebe da se lični uspeh predstavi kao isključivo sopstvena zasluga, bez priznanja šireg sistema koji je tome doprineo.

– To su ti odbrambeni mehanizmi i tvrde da su oni zaslužni za to. To nepriznavanje ih vodi u nepriznavanje tuđih rezultata, delimično i u zavist – naveo je predsednik.

Samokritika i odnos prema kritičarima

Vučić je u izjavi izneo i ličnu samokritiku, priznajući da u određenim situacijama reaguje oštrije nego što bi trebalo, posebno prema onima za koje smatra da ne doprinose razvoju zemlje.

– Tu ima i moja greška. Prema delu ljudi za koje znam da ne mogu mnogo da doprinesu razvoju Srbije, a oni misle da bi bili odlučujući faktor, nemam vremena da slušam njihove tirade – rekao je.

Dodao je da takav pristup ponekad dovodi do toga da pokaže, kako kaže, „deo sopstvene arogancije“, što mu ti ljudi kasnije zameraju.

– Ja na kraju pokažem deo sopstvene arogancije prema neaktivnosti i to mi ti ljudi zameraju – zaključio je Vučić.

Ova izjava otvara pitanje odnosa između države, biznisa i javnosti, posebno kada je reč o percepciji uspeha i odgovornosti. Vučićeva ocena sugeriše da postoji jaz između onih koji donose odluke i dela društva koji sebe vidi kao ključni faktor, ali bez konkretnih rezultata.

U širem kontekstu, ovakve poruke ukazuju na nastavak političkog narativa u kojem će fokus biti na odgovornosti, doprinosu i priznavanju rezultata, kako u ekonomiji, tako i u društvu.

Ono što sledi jeste intenzivnija politička debata o ulozi države u razvoju privrede i o tome ko zaista nosi najveći teret tog razvoja.