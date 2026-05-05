U večerašnjem, 36. kolu igre na sreću Loto, koje je održano 5. maja 2026. godine, nije bilo dobitnika glavne nagrade – loto sedmice vredne 550.000 evra, saopštila je Državna lutrija Srbije.

Izvučena kombinacija brojeva glasila je: 33, 8, 39, 18, 1, 19 i 30. Iako niko nije pogodio svih sedam brojeva, deset igrača imalo je dovoljno sreće da pogodi „šesticu“, koja je u ovom kolu vredela po 345.104 dinara.

Nema dobitnika ni u Loto plusu

Ni u dodatnoj igri Loto plus nije bilo glavnog dobitnika. Sedmica, čija je vrednost iznosila 2.390.000 evra, ostala je neosvojena.

U ovoj igri izvučeni su brojevi: 38, 12, 17, 15, 5, 4 i 32.

Džoker bez sreće, nova šansa već u petak

Ni Džoker igra nije donela glavnog dobitnika. U 33. kolu, u kojem je nagrada iznosila 360.000 evra, nije bilo pogodaka svih brojeva.

Izvučena kombinacija u Džokeru bila je: 2, 9, 2, 0, 0 i 6.

Iako večeras nije bilo dobitnika najvećih nagrada, značajan broj igrača osvojio je „šesticu“, što pokazuje da je dobitna kombinacija bila blizu za mnoge učesnike.

Neosvojeni fondovi iz glavnih igara prelaze u naredno kolo, što znači da će iznosi nagrada dodatno rasti i privući još veću pažnju igrača širom Srbije.

Novo izvlačenje zakazano je za petak, 8. maj, kada će svi koji okušaju sreću imati novu priliku za veliki dobitak.