Instalirajući se sistemi za nadzor u domovima njegovih bliskih saradnika kao deo novih mera izazvanih talasom atentata na visoke ruske vojne ličnosti i strahovima od puča, piše CNN.

Kako se navodi u dosijeu, kuvarima, telohraniteljima i fotografima koji rade sa Putinom takođe je zabranjeno putovanje javnim prevozom.

Posetioci predsednika Rusije moraju biti provereni dva puta, a oni koji rade blizu njega mogu koristiti samo telefone bez pristupa internetu, dodaje se.

Ruski bezbednosni zvaničnici drastično su smanjili broj lokacija koje Vladimir Putin redovno posećuje, navodi se u izveštaju.

On i njegova porodica prestali su da odlaze u svoje uobičajene rezidencije u Moskovskoj oblasti i na Valdaj, predsednikovo imanje koje se nalazi između Sankt Peterburga i Moskve.

Ove godine do sada nije posetio vojni objekat, navodi se u izveštaju, uprkos redovnim putovanjima u 2025. godini.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine mere bezbednosti oko predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina su drastično pojačane jer postoji realna opasnost da vlasti u Kijevu pokušaju da izvrše atentat na njega.

U izveštaju se navodi i da su, od početka marta 2026. godine, "Kremlj i sam Vladimir Putin zabrinuti zbog potencijalnog curenja osetljivih informacija, kao i zbog rizika od pokušaja napada na ruskog predsednika. Posebno su oprezani zbog upotrebe dronova za mogući pokušaj atentata od ukrajinskih služba bezbednosti i potencijalne pete kolone u samoj Rusiji".

Ono što su mnogi mogli da primete u obezbeđenju Vladimira Putina, ali i mnogih predsednika i funkcionera drugih zemalja počeli su da se primećuju članovi koji nose anti-dron puške i uređaje kako bi sprečili mogućnost da neko upotrebi dron sa eksplozivnim punjenjem za napad.

Ukrajinska služba bezbednosti, u saradnji sa nekim zapadnim službama izvršila je veliki broj terorističkih napada i atentata na visoke ruske funkcionere i važne vojne i industrijske objekte. Sve to pokazuje da mere opreza nisu neopravdane već pravovremena reakcija na realnu opasnost.