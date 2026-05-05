U ovom izdanju kviza takmičarka Džen došla je do pitanja vrednog 578.000 evra.

Na njenu žalost, tu je i zapela, pa je kući otišla sa "samo" 74.000 evra nakon 13 tačnih odgovora.

Sporno pitanje u kvizu "Milioner" je glasilo: "Prema Ginisovoj knjizi rekorda, šta je od navedenog tokom službene utakmice ili meča putovalo brzinom većom od 260 milja (426 km) na sat?".

Ponuđeni odgovori bili su: a) teniska loptica, b) hokejaški pak, c) loptica za badminton i d) loptica za stoni tenis.

Džen je iskoristila pomoć "pozovi prijatelja" , pozvala oca i pokušala da da tačan odgovor, ali - nije uspela. Ni on nije znao tačan odgovor.

Na kraju je odlučila da rizikuje, pa je navela da je tačan odgovor - hokejaški pak. Pogrešila je, jer je tačan odgovor bio - loptica za badminton.

Naime, lopticu za badminton, je, prema Ginisovoj knjizi rekorda, Danac Mads Piler Kolding 10. januara 2017. u Bangaloru udario toliko jako da je dostigla brzinu od 426 km/h, odnosno 264,7 milja na sat.

Ovo pitanje zaprepastilo je i brojne gledaoce kviza, koji su posumnjali u verodostojnost. žJedan od njih je na platformi X izjavio kako je bio siguran da je odgovor hokejaški pak, na šta mu je odgovorio i poznati voditelj kviza, Džeremi Klarkson, koji je rekao - I ja sam to mislio, prenosi sportbible.