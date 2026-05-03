Ceo svet sa velikom pažnjom iščekuje obraćanje ruskog predsednika Vladimir Putin na Paradi pobede 9. maja u Moskvi, a kako je istakao portparol Kremlja Dmitry Peskov, ovogodišnji govor imaće posebno snažnu političku težinu u trenutku dubokih globalnih previranja.

Tradicionalna vojna parada biće održana na Crveni trg povodom Dan pobede, jednog od najvažnijih datuma u ruskoj istoriji. Ovaj događaj obeležava pobedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu i svake godine je spoj istorijskog sećanja i političke poruke koju Moskva šalje svetu.

Peskov je naglasio da se očekuje „veoma važan govor“, dodajući da interesovanje prevazilazi granice Rusije. Takva očekivanja nisu bez osnova jer je u prethodnim godinama Putin upravo na ovom mestu slao ključne poruke o bezbednosnoj politici, odnosima sa Zapadom i pravcu u kojem se kreće ruska država.

Ove godine kontekst je dodatno složen. Rat u Ukraine i dugotrajne tenzije sa NATO, kao i rat na Bliskom istoku oblikuju međunarodno okruženje u kojem će govor biti održan. Zbog toga analitičari očekuju da će Putin pokušati da objedini nekoliko ključnih narativa: unutrašnju mobilizaciju, legitimizaciju spoljne politike i signaliziranje koji su sledeći potezi Moskve na međunarodnoj sceni.

Redefinicija svetskog poretka

Jedna od centralnih tema mogla bi biti redefinicija svetskog poretka. Ruski zvaničnici sve češće ističu da unipolarni sistem slabi, dok se formira multipolarni svet u kojem Moskva nastoji da zauzme jednu od vodećih pozicija. U tom smislu, govor na Paradi pobede često služi kao platforma za slanje poruka ne samo domaćoj javnosti, već i globalnim akterima, uključujući Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje.

Pored političkog aspekta, događaj ima i snažnu vojnu dimenziju. Parada na Crvenom trgu tradicionalno prikazuje najmoderniju vojnu tehniku, uključujući raketne sisteme, oklopna vozila i avijaciju, čime Rusija demonstrira svoju vojnu moć. U aktuelnim okolnostima, to dodatno dobija na značaju kao signal odvraćanja.

Putinov raspored za taj dan predviđa i niz bilateralnih sastanaka sa stranim zvaničnicima koji dolaze u Moskvu. To ukazuje da Rusija nastoji da, uprkos pritiscima i sankcijama, održi i proširi diplomatske veze, posebno sa državama koje nisu deo zapadnog bloka.

Ovogodišnja Parada pobede prevazilazi okvire ceremonijalnog događaja. Ona je ključni politički trenutak u kojem će ruski predsednik definisati dalji pravac zemlje u uslovima produženog sukoba, globalnih ekonomskih izazova i sve izraženije geopolitičke polarizacije.

Govor Vladimira Putina 9. maja neće biti samo simbolično obraćanje povodom istorijskog jubileja, već potencijalno važan signal o narednim potezima Rusije kako na ratištu, tako i na međunarodnoj političkoj sceni.