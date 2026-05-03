Ovo je poručio bivši ruski oficir i nekadašnji dobrovoljac u redovima Vojske Republike Srpske Igor Girkin, poznatiji kao Igor Strelkov.

On se oglasio na Telegramu oštrom kritikom ruskog rukovodstva, ocenjujući da su evropske vlade izgubile svaki respekt prema Rusiji i da je rat u Ukrajini zapao u ćorsokak.

Evropa izgubila strah od Rusije

Girkin je u najnovijoj objavi naveo da se Moskve više ne plaše ni manje evropske države, niti zemlje koje otvoreno podržavaju Ukrajinu.

- Niko nas se više ne boji, pa ni Estonci, Francuzi ili Česi. Čitao sam izveštaj o tome da je Ministarstvo spoljnih poslova Češke pozvalo našeg ambasadora kako bi objasnio objavljivanje adresa fabrika koje proizvode municiju i oružje za Ukrajinu - napisao je Girkin.

Prema njegovim rečima, takva situacija u praksi znači da Rusija mora da trpi udare oružjem koje se proizvodi u Češkoj, ali da ne sme ni da pomene mogućnost odgovora na te fabrike.

- To znači da mi treba bez pogovora da prihvatimo udare oružjem koje proizvode Česi, a da ni u kom slučaju ne smemo ni da pomislimo, a kamoli da pomenemo mogućnost uzvratnog udara na te fabrike - naveo je Strelkov.

On je poručio da takvo stanje predstavlja posledicu politike ruskog rukovodstva.

- Ako to trpimo, znači da smo to i zaslužili. Možda to nismo zaslužili mi lično, ali naše genijalne vlasti su to zaslužile za sebe i za sve nas zajedno - napisao je Girkin.

Strelkov: Rat je na mrtvoj tački

Girkin je ocenio da će Rusija nastaviti da plaća visoku cenu zbog načina na koji vlast vodi rat u Ukrajini. Posebno je kritikovao tok takozvane specijalne vojne operacije, kako Moskva zvanično naziva rat protiv Ukrajine.

- I dalje ćemo pokušavati da sprovodimo SVO, koja je sasvim očigledno zapela na mrtvoj tački. Ona sada odnosi ogroman broj života bez ikakvog rezultata. I u tome je ogromna zasluga naših genijalnih vođa i komandanata, koji su u protekle četiri godine propustili apsolutno sve prilike za pobedu - napisao je Strelkov.

On je zaključio da Rusija „ide ka vojnom porazu" i da bi Moskva toga morala da bude svesna.

U istoj objavi osvrnuo se i na odluku Evropske unije da u aprilu odobri zajam Kijevu u iznosu od 90 milijardi evra. Girkin je naveo da je takav potez bio očekivan i da je bilo jasno da će se pre ili kasnije dogoditi, uprkos naporima ruske diplomatije da taj trenutak odloži.

Kao poseban paradoks istakao je to što Rusija, prema njegovim rečima, i dalje snabdeva Evropu jeftinim gasom, dok će novac koji Evropljani time uštede biti iskorišćen za kupovinu oružja za Ukrajinu.

Girkinova objava dolazi u trenutku kada se u Rusiji sve češće čuju nezadovoljni glasovi iz krugova koji ne kritikuju rat kao takav, već način na koji ga Kremlj vodi. Strelkov spada među najpoznatije predstavnike tog tvrdog krila, jer godinama optužuje rusko rukovodstvo da okleva, propušta prilike i ne vodi rat dovoljno odlučno.

Ko je Igor Girkin Strelkov

Igor Girkin, poznat i kao Igor Strelkov, danas se nalazi u zatvoru u Rusiji. Uhapšen je 2023. godine zbog kritika na račun Kremlja, a godinu kasnije osuđen je za ekstremizam. Prema presudi, u zatvoru bi trebalo da ostane do 2028. godine.

Strelkov je međunarodno poznat i zbog uloge u ratu u Donbasu 2014. godine. Sud u Holandiji osudio ga je na doživotni zatvor zbog učešća u obaranju aviona Malezija erlajnsa na letu MH17, kada je poginulo 298 putnika i članova posade.

Na Balkanu je poznat i po učešću u ratu u Bosni i Hercegovini, gde je bio dobrovoljac u redovima Vojske Republike Srpske. U memoarima koje je pisao za vojne magazine Girkin je naveo da je došao da brani Republiku Srpsku jer su, prema njegovim tvrdnjama, „muslimani dehumanizovali Srbe", kao i da je smatrao da mu je dužnost da se bori na strani „svojih pravoslavaca"