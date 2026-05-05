Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić se osvrnula na blokadersko licemerje po pitanju izmena pravosudnih zakona.

Ona je postavila logično pitanje zašto blokaderi ne priznaju da je ono što su najviše kritikovali kod promena zakona bilo pohvaljeno od strane Venecijanske komisije.

"Ono što je najviše kritikovano je ustvari pohvaljeno od strane Venecijanske komisije. Tačno je, postoje neke stvari za koje Venecijanska komisija ponovo smatrala da je možda bolje rešenje ono koje je bilo ranije. Ipak ću podsetiti sve one koji se danas busaju u junačke grudi da je to ono što su oni hteli da oni nisu glasali ni za one ranije pravosudne zakone koje je Venecijanska komisija pohvalila i misli da su dobri, pa moram da ih pitam zašto tada nisu glasali za pravosudne zakone? Zbog čega nisu glasali za ustavne amandmane koje je Venecijanska komisija pohvalila dva puta", pitala je Brnabićka.

Po njoj to je najbolji dokaz njihove licemerne politike koja se svodi na to da su uvek protiv.