Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je danas da bi Ukrajina možda morala da prihvati da delovi njene teritorije mogu da ostanu van kontrole Kijeva na osnovu budućeg mirovnog sporazuma sa Rusijom, povezujući takve ustupke sa izgledima Ukrajine za pridruživanje Evropskoj uniji.

"U nekom trenutku, Ukrajina će potpisati sporazum o prekidu vatre, u nekom trenutku, nadamo se, mirovni sporazum sa Rusijom. Tada bi moglo da se dogodi da deo teritorije Ukrajine više ne bude ukrajinski", rekao je Merc u obraćanju učenicima gimnazije Karolus-Magnus u Marsbergu, u nemačkoj saveznoj pokrajini Severnoj Rajni-Vestfaliji, preneo je Rojters.

Merc je naveo da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ukoliko želi da saopšti građanima Ukrajine vest o tim teritorijalnim ustupcima i, ako želi da dobije većinu za to na referendumu, treba istovremeno da kaže da će na taj način biti "otvoren put ka Evropi".

Merc je istakao da ne očekuje brzo pristupanje Ukrajine EU, navodeći da zemlja ne može da se pridruži Uniji dok je u ratu, kao i da mora prvo da ispuni stroge kriterijume, uključujući one u vezi sa vladavinom prava i borbom protiv korupcije.

"Zelenski je imao ideju o pridruženju EU 1. januara 2027. To neće funkcionisati. Čak ni 1. januar 2028. nije realan", zaključio je Merc.

Napredak Ukrajine u pristupanju EU blokirao je odlazeći mađarski premijer Viktor Orban, ali je njegov poraz na izborima ovog meseca povećao nade da Kijev može da pređe na sledeći korak u tom procesu, navodi agencija.

Ukrajina trenutno ima status zvaničnog kandidata za članstvo u EU. EU je prošle sedmice odobrila zajam od 90 milijardi evra Ukrajini, koji pokriva većinu njenih potreba do 2027. godine.