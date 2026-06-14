U gradu Novomoskovsku u tulskoj oblasti ukrajinski dron je pogodio hemijsko postrojenje Azot i izazvao požar, saopštile su danas ruske vlasti.

Guverner Tulske oblasti Dmitrij Miljajev izjavio je da su fragmenti bespilotne letelice pali i na industrijsko preduzeće u Novomoskovsku, ali nije naveo ime i vrstu objekta, prenosi Interfaks.

"Većina dronova je oborena, ali su pogođena industrijska skladišta goriva. Službe za vanredne situacije gase požar“, napisao je on na aplikaciji Maks.

Kompanija Azot je najveći je ruski proizvođač amonijaka i azotnih đubriva i jedno je od vodećih preduzeća u hemijskoj industriji po obimu proizvodnje i asortimanu proizvoda.

U međuvremenu, u gradu Ribinsku u Jaroslavskoj oblasti jutros je napadnuta je federalna državna ustanova, deo Rosrezerva.

"Masovni napad ukrajinskih dronova odbijen je u Jaroslavskoj oblasti. Ostaci bespilotne letelice pogodili su industrijska skladišta goriva. Nije bilo povređenih", objavio je regionalni guverner Mihail Jevrajev na kanalu Maks.

Po nalogu regionalnog guvernera Mihaila Jevrajeva, saobraćaj prema Moskvi je blokiran, a gust dim se diže iznad grada.

To postrojenje, koje je već bilo napadnuto krajem decembra prošle godine, koristi se za skladištenje goriva.