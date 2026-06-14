Regionalna bezbednost ne može se oblikovati eliminisanjem ili ignorisanjem Irana, poručio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

"Zemlje regiona su postepeno došle do stvarnosti da su održiva bezbednost, ekonomski razvoj i regionalna stabilnost mogući samo kroz saradnju, razumevanje i razmatranje zajedničkih interesa svih zemalja u regionu, uključujući Islamsku Republiku Iran", ocenio je Arakči, prenosi Al Džazira.

Prema nejgovim rečima, bezbednosna struktura koja se sada oblikuje na Bliskom istoku zahteva učešće svih zemalja zasnovano na "kolektivnoj saradnji".

Ranije danas mediji su preneli da us katarski pregovarači odleteli u Teheran ovog jutra u okviru napora da se finalizuje sporazum o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Predsednik SAD Donald Tramp je najavio da bi novi sporazum između Vašingtona i Teherana trebalo da bude potpisan danas i ocenio da će tim dokumentom biti onemogućeno da Iran dođe do nuklearnog oružja, uz najavu da će nakon njegovog potpisivanja Ormuski moreuz biti otvoren za međunarodni saobraćaj.