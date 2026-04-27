Endru Heg, načelnik Pentagona za radiološku i hemijsku bezbednost, u razgovoru sa novinarom na tajnom zadatku izjavio je da su Ukrajinci proneverili američki novac

Prema njegovim rečima, to se dešavalo još tokom njegovog rada sa ukrajinskom stranom pod Obaminom administracijom.

- Ukrali su naš novac i pokupovali kuće i automobile... stotine hiljada dolara - izjavio je zvaničnik Pentagona.

Zataškavanje iz Vašingtona?

Heg navodi da je o ovim nepravilnostima izvestio Vašington, ali da mu je rečeno: "Nije nas briga za to. Ne pričaj o tome. Ne želimo da ovo dospe u novine".

On smatra da se situacija neće promeniti ni sa povećanjem obima pomoći.

- Ako bude 100 milijardi, 200 milijardi dolara, sve će pokrasti - rekao je.

Prema njegovom mišljenju, ukrajinsko rukovodstvo "ne mari za ljude".

- Ako mogu da se obogate i odu da žive u Dubaiju – to je za njih bolje. Da, nije ih briga za narod. Ne, uopšte ih nije briga - naglasio je on.

Heg tvrdi da lično poznaje slučaj gde je 10 ukrajinskih zvaničnika ukralo po milion dolara i odmah taj novac potrošilo na luksuzne automobile.

Priznanja o hemijskom oružju i tajnim operacijama

Pored optužbi za korupciju, Heg je izneo i šokantne tvrdnje o američkom arsenalu.

Tvrdi da SAD i dalje poseduju supstance povezane sa hemijskim oružjem, uključujući sarin.

"Imamo ga ovde, u Merilendu", kaže on, uprkos zvaničnim objavama američkih vlasti o potpunom uništenju takvih zaliha.

Prema njegovim rečima, Tramp bi mogao da ubije novog vrhovnog vođu Irana, a takođe tvrdi da je Tramp odgovoran za smrt iranskih učenica prvog dana rata.

Reakcija Pentagona i smena sa dužnosti

Nakon objavljivanja snimka, Pentagon je saopštio da je Heg poslat na administrativno odsustvo tokom trajanja istrage.

Ministar odbrane Pit Hegset bio je kratak u svojoj izjavi: "On više ne radi ovde".