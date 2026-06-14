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Zelenski upozorava da će sukob odrediti budućnost Evrope

Ukrajina neumornim napadima dronovima pretvara ključni most ka Krimu u „autoput smrti“

Američki predsednik Donald Tramp sastaće se sa bliskoistočnim liderima i prisustvovaće radnom sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim tokom samita G7 u Francuskoj sledeće nedelje

Izaslanici EU se slažu da započnu pregovore o članstvu Ukrajine i Moldavije

Ukrajina kaže da je 50 ruskih vojnih vozila uništeno u napadu na Krimski most

Ukrajina tvrdi da su ruski gubici dostigli više od 1,3 miliona od početka rata

Nestašica goriva pogodila je Krim, dok Kijev pojačava napade dronovima.

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Kijev pogodio rusku hemijsku fabriku, naftno skladište i još nekoliko ciljeva

Ukrajina je tokom noći 14. juna pogodila hemijsku fabriku u Tulskoj oblasti, naftno skladište u Jaroslavskoj oblasti i još nekoliko ciljeva na teritoriji Rusije, prenose kanali na društvenim mrežama.

Prema navodima nezavisnog Telegram kanala za praćenje događaja Exilenova Plus, nakon udara izbio je požar u hemijskom postrojenju Azot u ruskom gradu Novomoskovsku u Tulskoj oblasti.

Ukrajinski dron ubio jednu osobu na jugu Rusije i izazvao požar na morskom terminalu

U napadu ukrajinskog drona poginula je jedna osoba, a tri su povređene u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije, saopštili su lokalni zvaničnici u subotu, u okviru kampanje udara Kijeva na vojne i energetske ciljeve duboko u Rusiji.

Ostaci drona izazvali su požar na morskom terminalu, rekao je lokalni guverner Venijamin Kondratjev.

Nije dao detalje, ali su ruski mediji izvestili da je oštećen crnomorski izvozni terminal koji transportuje sirovu naftu, naftne derivate i tečni gas u selu Volna.

Zelenski: Ukrajina podnosi najveće žrtve za Evropu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da od svih država koje su deo Evropske unije ili će to tek biti, Ukrajina podnosi najveće žrtve za Evropu. "Među svim evropskim narodima koji su se već pridružili Evropskoj uniji ili vide takvu perspektivu za sebe, Ukrajina je ta koja podnosi najveće žrtve za Evropu", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je ocenio, Kijev ne sprovodi samo unutrašnje reforme, niti jednostavno prolazi kroz transformaciju, već se bori za svoju državu, nezavisnost i pravo da izabere svoj put i da bude Evropa.

"Ovo naše pravo je istovremeno i pravo svakog naroda u našem regionu. Borimo se za našu i njihovu slobodu, za Evropu, za sebe i za njih. Za baltičke države i za Poljsku, za Mađarsku i Slovačku, za Rumuniju i Moldaviju i za narode Kavkaza", naveo je ukrajinski predsednik. Prema njegovim rečima, odlučuje se o sudbini Evrope.

Nestašica goriva pogodila Krim, dok Kijev pojačava napade dronovima

Benzinske pumpe ostaju bez goriva na Krimu, dok Ukrajina pojačava napade dronovima na energetsku infrastrukturu.

Očevici u regionu su u četvrtak izvestili da je većina benzinskih pumpi ostala bez goriva ili da su se čekali u dugim redovima, dok region doživljava najgoru krizu sa gorivom od ilegalne aneksije Rusije 2014. godine.

Ovo se dešava nakon što je Ukrajina poslednjih meseci intenzivirala napade dronovima na vodove snabdevanja poluostrva. Napadi na teritorije pod ruskom kontrolom na severu, gde se gorivo transportuje putevima i železničkim vezama, kao i na naftni terminal u Feodosiji, u velikoj meri su prekinuli puteve snabdevanja u regionu.

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