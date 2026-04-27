Tokom noći došlo je do ozbiljnog incidenta u vazdušnom prostoru blizu granice Rumunije i Ukrajine, kada je britanski borbeni avion reagovao tokom ruskog raketnog i dronskog napada na ukrajinske pozadinske ciljeve.

Prema dostupnim informacijama, pilot je uočio bespilotnu letelicu na oko 1,5 kilometara od rumunske granice i oborio je raketom vazduh–vazduh.

Ovaj događaj mnogi tumače kao potencijalnu novu fazu sukoba, jer uključuje direktnu vojnu reakciju jedne NATO članice.

Da li je ovo prekretnica?

Pojedini analitičari smatraju da ovakvi incidenti predstavljaju opasnu eskalaciju, jer bi mogli da dovedu do daljih sukoba između Rusije i zapadnih saveznika Ukrajine.

Postavlja se pitanje da li bi naredni koraci mogli uključiti:

obaranje letelica sa posadom

napade na vojne ciljeve

širenje operacija na širi region

Crno more i pogranične zone sve više postaju prostor visokog rizika, gde svaka akcija može izazvati lančanu reakciju.

Uloga NATO i Zapada

Već duže vreme traje debata o nivou uključenosti zapadnih zemalja u sukob u Ukrajini.

Poznato je da:

zapadne države pružaju vojnu i tehničku podršku

obuka ukrajinskih snaga uključuje međunarodne partnere

izviđački i nadzorni sistemi pomažu u operacijama

Međutim, direktne vojne akcije poput ove dodatno komplikuju situaciju i podižu tenzije.

Strah od šireg sukoba

Analitičari upozoravaju da bi dalja eskalacija mogla dovesti do:

povećanog prisustva NATO snaga u regionu

dodatnog raspoređivanja protivvazdušne odbrane

potencijalnih pokušaja kontrole vazdušnog prostora

Svaki naredni potez mogao bi imati ozbiljne posledice po bezbednost Evrope.

Šta dalje?

Za sada nema zvaničnih najava o daljim koracima, ali je jasno da se situacija dodatno komplikuje.

Ovaj incident pokazuje koliko je linija između indirektnog i direktnog učešća u sukobu postala tanka.

U narednim danima biće ključno kako će reagovati i Moskva i zapadne prestonice, jer od toga može zavisiti dalji tok događaja.