Na društvenim mrežama pojavili su se snimci sa ratišta koji, prema navodima ukrajinskih izvora, prikazuju razoran napad na rusko uporište izveden kombinacijom pešadije i avijacije.

Na snimcima se vidi snažna detonacija nakon udara dve vođene bombe, a tvrdi se da je cilj potpuno uništen.

Kako je izveden napad

Prema dostupnim informacijama, ukrajinske snage su najpre locirale položaj ruske baze, nakon čega su koordinate prosleđene komandi.

U akciju je potom upućen borbeni avion MiG-29, koji je nosio dve vođene bombe AASM HAMMER francuske proizvodnje.

Šta je AASM HAMMER

Reč je o savremenom preciznom naoružanju koje klasične bombe pretvara u vođene projektile vazduh–zemlja.

Ovaj sistem uključuje:

modul za navođenje

dodatak za povećanje dometa

više načina ciljanja

Bomba može koristiti inercijsko, satelitsko, lasersko i infracrveno navođenje, što joj omogućava visoku preciznost u različitim uslovima.

Udar sa distance

Jedna od ključnih prednosti ovog sistema je mogućnost gađanja ciljeva sa udaljenosti do 70 kilometara.

To omogućava avionima da ostanu van dometa protivničke protivvazdušne odbrane, čime se značajno smanjuje rizik za posadu.

Cena i efikasnost

Cena jednog sistema procenjuje se na oko 300.000 dolara, ali vojni analitičari ističu da se visoki troškovi opravdavaju preciznošću i sposobnošću uništavanja utvrđenih ciljeva.

Jačanje saradnje sa Francuskom

Ukrajina i Francuska poslednjih meseci intenziviraju saradnju u oblasti vojne industrije.

Francuski proizvođač Safran Electronics & Defense najavio je povećanje proizvodnje ovih bombi tokom 2026. godine, dok se paralelno radi na proširenju isporuka Ukrajini.