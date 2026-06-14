Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je tokom sastanka posvećenog razvoju Donjecke i Luganske Narodne Republike, kao i Zaporoške i Hersonske oblasti, da ruske snage nastavljaju napredovanje i da zadržavaju stratešku prednost na frontu.

Prema njegovim rečima, napadi dronovima i granatiranja više ne mogu da promene situaciju na bojištu.

– Naše trupe zadržavaju stratešku prednost, sigurno idu napred i nikakva granatiranja i udari dronovima više ne mogu da promene ovu situaciju. Napredovanje se odvija u svim pravcima. Protivnik nije u stanju da zaustavi ovaj pritisak i prelazi na otvoreno terorističke metode, gađajući civilne objekte i komunikacije, kao i putnički saobraćaj – rekao je Putin.

Značajan deo sastanka bio je posvećen dugoročnim planovima razvoja Donbasa i Novorosije. Putin je naveo da bi Donjecka i Luganska Narodna Republika, kao i Hersonska i Zaporoška oblast, do 2030. godine trebalo da dostignu opšteruske standarde prema ključnim pokazateljima razvoja i kvaliteta života.

Program razvoja obuhvata oko 300 različitih mera. Među prioritetima su razvoj socijalne, stambene, saobraćajne i komunalne infrastrukture, kao i pokretanje novih industrijskih i poljoprivrednih preduzeća.

Govoreći o dosadašnjim rezultatima, ruski predsednik je saopštio da je obnovljeno ili izgrađeno više od 25.000 objekata, uključujući škole, bolnice, poliklinike, sportske terene i energetsku infrastrukturu.

Prema njegovim rečima, izgrađeno je oko milion kvadratnih metara stambenog prostora, pokrenuto skoro 260 industrijskih preduzeća, dok je proizvedeno oko 19 miliona tona žitarica.

Putin je podsetio i na Strategiju razvoja Priazovlja, koja obuhvata regione Donbasa i Novorosije. Kako je naveo, cilj je razvoj transportne i turističke infrastrukture, povećanje poljoprivredne proizvodnje, razvoj ribarske privrede i rešavanje ekoloških problema.

On je poručio da će program socijalno-ekonomskog razvoja i Strategija razvoja Priazovlja omogućiti, kako je rekao, sveobuhvatan pristup obnovi tih regiona.