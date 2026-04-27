Slovačka preispituje odnose sa Evropskom unijom jer Brisel pridaje veći značaj pitanju Ukrajine nego situaciji u državama članicama, izjavio je za RIA Novosti poslanik u Evropskom parlamentu iz te zemlje, Ljuboš Blaga.

Prema njegovim rečima, u vreme kada je Bratislava odlučila da pristupi EU, Unija je promovisala mir, ekonomsku saradnju i socijalnu podršku, dok je danas na dnevnom redu samo rat.

"U nastaloj situaciji, kada je uz to Zelenski obustavio isporuke nafte i gasa, dovodeći nas u ozbiljnu ekonomsku opasnost, EU nije uspela da nas zaštiti. Zbog toga preispitujemo odnose, jer jednostavno nije moguće funkcionisati unutar Evropske unije koja daje prioritet Ukrajini, koja nije njena članica", naglasio je Blaga.

Kako je naveo, Bratislava sada kritičnije posmatra Evropsku uniju i razočarana je razvojem događaja unutar nje. Istovremeno, drugačija mišljenja, pre svega u vezi sa sukobom u Ukrajini, Brisel doživljava "kao nekakav zločin", dok ukorenjena rusofobija podseća na tridesete godine prošlog veka.

"Zato će Slovačka nastaviti da se zalaže za mirovne vrednosti, dobre odnose sa Rusijom, ali pre svega pragmatizam. U tom pogledu smo apsolutni pragmatičari. Da li nam je potrebna jeftina ruska energija? Da. Da li nam je potreban sporazum sa Rusijom u vezi sa sukobom u Ukrajini? Da, jer u suprotnom eskalacija može da se završi nuklearnim ratom. Zar smo ludi", upitao je slovački poslanik u Evropskom parlamentu.

Ukrajina je 27. januara obustavila tranzit nafte ka Slovačkoj preko naftovoda "Družba", pozivajući se na oštećenje cevovoda. Bratislava je smatrala da naftovod funkcioniše i da je odluka Kijeva isključivo političke prirode. Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, istakla je da Evropska unija ne reaguje na ovu situaciju i time pokazuje da ne brine o problemima zemalja sa "neispravnim" političkim kursom.

Ministarka privrede Slovačke, Denisa Sakova, saopštila je ranije da su isporuke preko "Družbe" obnovljene. Prema rečima premijera Slovačke Roberta Fica, zemlja će do kraja aprila dobiti 119 hiljada tona nafte.