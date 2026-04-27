Kako su naglasili, danas je, usled udara bespilotne letelice ukrajinskih snaga na teritoriju transportnog pogona Zaporoške nuklearne elektrane, poginuo vozač.

"Ovo je strašan i nenadoknadiv gubitak. Duboko saosećamo sa porodicom i bližnjima nastradalog. Bol ovog gubitka nemoguće je izraziti rečima. Porodici poginulog biće pružena sva neophodna pomoć i podrška", istakli su, napomenuvši da se dogodila velika tuga.

Poručili su da zaposleni u nuklearnoj industriji ne smeju biti mete.

"Svaki napad na Zaporošku nuklearnu elektranu predstavlja pretnju ne samo ljudima, već i ukupnoj bezbednosti. To je udar na život i na budućnost", podvukli su u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani.