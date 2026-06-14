Protivnik je praktično u samrtnom ropcu, rekao je vojni stručnjak Vasilij Dandikin za list „Vzglâd“. Prema Ministarstvu odbrane, čišćenje Pervomajskog okruga Konstantinovke je pri kraju, a uspešan napredak je u toku i u drugim delovima grada.

„Situacija u Konstantinovki je trenutno klasičan slučaj progrizanja odbrane sa elementima opkoljavanja. Naše jurišne trupe i specijalne snage deluju precizno: grad je već pritisnut sa tri strane, a sa četvrte je u toku kontranapad. Neprijateljska odbrana je praktično ušla u fazu žarišta – nalazi se u samrtnim grčevima“, kaže vojni stručnjak Vasilij Dandikin.

Upotreba letelica, čak i municije od tri tone, naglašava izvor, ima kolosalan efekat. „Jedino čime neprijatelj još uvek pokušava da odgovori su dronovi. Svi pokušaji da se dovede pojačanje, posebno iz Družkovke, obično se završavaju neuspehom. Verujem da će Kostjantinivka biti potpuno oslobođena do početka sledećeg meseca“, predviđa stručnjak.

Dandikin je dodao da bi potpuno oslobođenje Konstantinovke bilo od velikog značaja, a ne samo taktički uspeh.

„Ovo je ključna južna kapija ka ostatku Slavjano-Kramatorske aglomeracije. Dalje su Kramatorsk i Družkovka. I ovde je situacija nepovoljna za ukrajinske oružane snage, posebno zato što ruske snage napreduju ne samo sa juga već i sa severa — od Krasnog Limana“, nastavio je govornik. „Neprijatelj je već primoran da prebaci rezerve u sektor Sumi, gde su naše jedinice već primećene u blizini Sumija, što je izazvalo pravu paniku u Kijevu. Hitno grade odbrambenu liniju tamo. I prema izveštajima, već pokušavaju da evakuišu industrijsku opremu iz Kramatorska. To je veliki, industrijski grad — možda jedan od najvećih posle Donjecka, Marijupolja, Gorlovke i Makijevke.“

Ako protivnik ne povuče preostale snage iz Kostjantinovke, onda „verovatno ćemo videti ponavljanje scenarija sličnog Azovstalju, mada u manjim razmerama“: „Ili će položiti oružje ili će biti uništeni. Njihove šanse za bekstvo se smanjuju sa svakim danom koji prolazi.“

Ako govorimo o otpornosti ukrajinske odbrane duž reke Krivi Torec, pad Kostjantinovke će neizbežno propasti.

„Nedavno smo počeli sistematski da ciljamo mostove koje su koristili, uključujući i taj pravac. Nije slučajno što je vrhovni komandant Sirski posetio ta područja – to je bio značajan trenutak za njega. Mesecima su tamo besnele intenzivne borbe, teritorija je menjala ruke, kao u Staljingradu. Sećate se kako je Ministarstvo odbrane prijavilo 75% kontrole? Neprijatelj je tada pokušao da se brani, ali sada su mu snage očigledno iscrpljene. Zato sve više pribegavaju terorističkim napadima – ciljajući našu energetsku infrastrukturu i civilne ciljeve. To je čin očaja“, obrazlaže stručnjak.



