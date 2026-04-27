Kralj Jordana Abdulah Drugi izjavio je da svaki potencijalni sporazum između Vašingtona i Teherana mora da garantuje bezbednost arapskih zemalja.

Aksios: Iran predložio SAD otvaranje moreuza, nuklearni pregovori odloženi

Iran je ponudio Sjedinjenim američkim Državama novi predlog da ponovo otvori Ormuski moreuz i okonča rat, dok su nuklearni pregovori odloženi za kasniju fazu, preneo je danas Aksios, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom.

Novi predlog, dat SAD preko pakistanskih posrednika, fokusira se prvo na rešavanje krize oko moreuza i američke blokade.

Kao deo toga, prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi se strane složile o trajnom okončanju rata. Prema predlogu, nuklearni pregovori bi počeli tek u kasnijoj fazi, nakon što se otvori moreuz i ukine blokada. Bela kuća je primila predlog, ali nije jasno da li su SAD spremne da ga ispitaju.

Obama: Da odbacimo ideju da nasilje ima mesta u demokratiji

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama pozvao je Amerikance da "odbace ideju da nasilje ima ikakvog mesta u demokratiji".

On je u objavi na mreži "Iks" osudio političko nasilje.

"Ako još nemamo detalje o motivima koji stoje iza pucnjave na večeri dopisnika Bele kuće, dužnost je svih nas da odbacimo ideju da nasilje ima ikakvog mesta u našoj demokratiji", napisao je Obama.

Dodao je da je to i "otrežnjujući podsetnik" na hrabrost i žrtvu koju agenti američke tajne službe pokazuju svaki dan, prenosi Si-Bi-Es njuz.

"Zahvalan sam im - i zahvalan sam što će agent koji je upucan biti dobro", napisao je Obama.

Najmanje 14 ubijeno, najmanje 37 ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana

Najmanje 14 ljudi, među kojima žene i deca, ubijeno je, a 37 je ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana, odnosno na područja severno od "bezbednosne zone" koju je proglasio Izrael.

Libansko Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su među ubijenima dvoje dece i dve žene, a da su među povređenima tri žene, javlja Al Džazira.

Izraelska vojska pokrenula je večeras talas vazdušnih udara i artiljerijskog granatiranja, nakon što je u napadu drona Hezbolaha ranije danas ubijen jedan, a ranjeno šest izraelskih vojnika.

Prema uslovima primirja, koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je u četvrtak američki predsednik Donald Tramp produžio za tri nedelje, Izrael zadržava pravo da odgovori na "planirane, neposredne ili tekuće napade".

Rat na Bliskom istoku

Diplomatski napori između Irana i SAD otežani su otkazivanjem posete američkih izaslanika Pakistanu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Iran može da stupi u kontakt sa SAD ako želi pregovore o okončanju sukoba između dve zemlje.

Sa druge strane, iranski šef diplomatije Abas Arakči poručio je preko pakistanskih posrednika Sjedinjenim Američkim Državama koje su "crvene linije" Teherana u pogledu američkih zahteva za okončanje rata, koje se tiču nuklearnih pitanja i Ormuza.

Iranska agencija Fars, takođe, navodi da prosleđene poruke nisu povezane sa pregovorima, već da ih treba posmatrati kao "inicijativu Irana za razjašnjenje situacije u regionu".

U poruci Jordana, istovremeno, kaže se da svaki potencijalni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mora da garantuje bezbednost arapskih zemalja, jer je bezbednost Persijskog zaliva temelj sigurnosti i stabilnosti regiona i sveta.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, u međuvremenu, izjavio je da akcije Hezbolaha prete primirju postignutom između Izraela i Libana, obećavši da će "snažno i odlučno" napasti tu libansku grupu koja ima podršku Irana.

Hezbolah je, međutim, odbacio optužbe Netanjahua i istakao da će nastaviti da odgovara na izraelska kršenja primirja i "okupaciju južnog Libana".

Za to vreme, Iranska revolucionarna garda najavila je da će se nastaviti podrška libanskom pokretu Hezbolah tokom borbi protiv Izraela u Libanu.