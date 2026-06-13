Tramp bi, kako se navodi, trebalo da otputuje u Evijan le Ben na samit od 15. do 17. juna, gde se očekuje da će Ukrajina biti ključna tema usred tekućih napora da se obezbedi dodatna vojna podrška za Kijev i okonča ruski rat.

Američki predsednik će se pridružiti Zelenskom i drugim liderima G7 na radnom sastanku 16. juna, prema rečima zvaničnika administracije koji su novinare obavestili pod uslovom anonimnosti pre putovanja.

Nije zakazan bilateralni sastanak između Trampa i Zelenskog, iako su zvaničnici rekli da bi se dvojica lidera mogla sastati na marginama samita.

Sastanak se održava u trenutku kada je ruski napredak u Ukrajini sporiji, prema rečima visokog američkog zvaničnika.

"Ruski dobici su manje-više zaustavljeni. Želimo da se rat završi što je pre moguće", rekao je zvaničnik.

Prisustvo Zelenskog na samitu dolazi u trenutku kada Ukrajina traži dodatnu vojnu pomoć od svojih saveznika, dok nastavlja sa udarima dugog dometa na ruske ciljeve i suočava se sa intenziviranim ruskim raketnim napadima. Kijev je više puta tražio više sistema protivvazdušne odbrane kako bi se zaštitili njegovi gradovi i kritična infrastruktura.

Francuska, koja predsedava G7 2026. godine, identifikovala je glavne geopolitičke krize među svojim prioritetima, uključujući kontinuiranu podršku Ukrajini.

G7 čine Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države . Evropska unija takođe učestvuje u aktivnostima grupe.