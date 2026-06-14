Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas hitno meteorološko upozorenje za područje Srbije i Beograda na grmljavinske nepogode. Prema najavama meteorologa, u našu zemlju stiže specifičan i opasan fenomen - linijski grmljavinski sistem (linijska oluja), koji donosi grad, ekstremne pljuskove i olujni vetar sa udarima preko 60 kilometara na čas.

Dok crni oblaci kasno posle podne prvo udaraju na Vojvodinu, a tokom večeri stižu u Beograd, zapadnu Srbiju, Šumadiju i istok zemlje, građani se s pravom pitaju šta je zapravo ovaj fenomen i po čemu se razlikuje od običnog letnjeg nevremena.

Šta je linijska oluja i kako nastaje?

Linijska oluja (u meteorologiji poznata i kao squall line) predstavlja organizovani, linearni sistem grmljavinskih nepogoda. Za razliku od izolovanih letnjih pljuskova koji zahvate samo jedno naselje ili deo grada, linijska oluja formira neprekidnu, dugačku i usku traku olujnih oblaka. Ovaj džinovski "zid" od oblaka kreće se zajedno i može se protezati desetinama, pa i stotinama kilometara.

Ovaj sistem nastaje kada dolazi do naglog prodora hladnijeg vazduha na veoma toplu i nestabilnu podlogu. Topli vazduh se silovito podiže, formira se lanac moćnih kumulonimbusa (olujnih oblaka), a sistem se samoodržava i velikom brzinom briše sve pred sobom duž cele linije fronta.

Orkanski vetrovi pre prve kapi kiše

Najveća opasnost kod linijskih oluja nisu grmljavina ili količina kiše, već razorni, direktni udari vetra.

Ispred same olujne linije, hladan vazduh naglo propada i udara o tlo, stvarajući takozvane linearne vetrove koji mogu dostići brzine veće od 60 do 100 km/h. Ovi vetrovi stižu iznenada, neposredno pre nego što počne pljusak, i imaju rušilačku moć - lome drveće, odnose krovne konstrukcije i ruše dalekovode.

Takođe, ovaj fenomen se prepoznaje po karakterističnom, niskom i masivnom oblaku u obliku valjka koji izgleda apokaliptično i najavljuje dolazak nepogode, uz nagli pad temperature za više od 10 stepeni u roku od svega nekoliko minuta.

Kada i gde udara u Srbiji?

Prema zvaničnom saopštenju RHMZ-a, obrazovanje ovog sistema očekuje se kasnije posle podne u Vojvodini, gde će odmah doneti grad i olujni vetar.

- Kasnije u toku večeri očekuje se premeštanje ovog grmljavinskog sistema preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj - navode u RHMZ-u, uz napomenu da se u Beogradu očekuju kratkotrajno intenzivni udari uz grad.

Smirivanje situacije i slabljenje linijske oluje očekuje se tek u drugom delu noći ka ponedeljku. Građanima u ugroženim regionima se savetuje da obezbede prozore, uklone predmete sa terasa i izbegavaju boravak blizu drveća i lakih konstrukcija tokom večeri.