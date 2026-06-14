Početak pregovora sa Ukrajinom o pridruživanju Evropskoj uniji, zakazan za 15. jun, biće samo prvi korak u dugom i složenom procesu koji bi mogao da traje dugi niz godina, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar, prenosi TASS.

On je potvrdio da je, nakon postignutog sporazuma o vraćanju prava mađarske manjine u Zakarpatju, Mađarska povukla svoje primedbe na početak pregovora o pristupanju Ukrajine 15. juna.

- Ukrajina je zvanično uključila odredbe mađarsko-ukrajinskog bilateralnog sporazuma u ​​svoj akcioni plan pripremljen kao deo procesa pristupanja EU. To znači da će ispunjavanje obaveza Ukrajine uključenih u mađarsko-ukrajinski pravni sporazum o pravima mađarske manjine u Zakarpatju sada ispuniti očekivanja EU - rekao je šef vlade u video obraćanju emitovanom na nacionalnoj televiziji.

Drugim rečima, objasnio je premijer, ispunjavanje obaveza Ukrajine će ubuduće stalno pratiti Evropska komisija i Evropski savet.

- Ako Ukrajina ne ispuni svoje obaveze u vezi sa pravima mađarske manjine, neće moći da napreduje u procesu pristupanja - upozorio je Mađar.

Naglasio je da je otvaranje prvog pregovaračkog klastera samo prvi korak u dugom i složenom procesu.

- Evo samo jednog primera koliko dugo može da prođe da zemlja kandidat postane članica Evropske unije: proces pristupanja Crne Gore EU počeo je 2012. godine, ali uprkos značajnom napretku, zemlja još uvek nije članica - podsetio je premijer.

Ranije je više puta izjavio da se protivi ubrzanom pristupanju Ukrajine EU. Prethodna mađarska vlada, koju je predvodio Viktor Orban, takođe je poslednjih godina zahtevala od Kijeva da vrati prava mađarskoj manjini u Zakarpatju, upozoravajući da u suprotnom neće dozvoliti Ukrajini da se pridruži EU.

Budimpešta je naglašavala da su od 2015. godine etnički Mađari koji tamo žive lišeni svojih prava, uključujući pravo na korišćenje maternjeg jezika u kulturi i obrazovanju.

Na samitu EU u Briselu 26. juna 2025. godine, Orban je blokirao zajedničku izjavu u znak podrške Ukrajini, koja bi otvorila put za početak pregovora o pristupanju. Neslaganja oko ovih pitanja postala su jedan od razloga za ozbiljno pogoršanje odnosa između dve susedne zemlje.