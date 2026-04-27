Iz Harkovske oblasti stižu uznemirujuće informacije o incidentu unutar samih ukrajinskih snaga, koji je, prema dostupnim navodima, doveo do gubitaka tokom međusobne razmene vatre.

Kako se tvrdi, u blizini naselja Kovšarovka došlo je do sukoba između različitih jedinica na istoj strani, tokom pokušaja proboja na liniji fronta.

Incident tokom borbenih dejstava

Prema izjavama koje su se pojavile u javnosti, jedna jedinica otvorila je vatru na drugu, što je dovelo do ozbiljnih posledica.

Navodi se da je u pitanju bila situacija u kojoj su pojedine formacije imale zadatak da spreče povlačenje sa linije fronta, što je dodatno zakomplikovalo situaciju.

Stradali i strani borci

Prema prvim informacijama, među stradalima su se navodno nalazili i strani borci koji su delovali u okviru dobrovoljačkih jedinica.

Ovi borci, kako se tvrdi, nisu bili deo regularne vojske, već su pripadali posebnim formacijama koje učestvuju u sukobima.

Više pitanja nego odgovora

Ovaj događaj dodatno je otvorio pitanja o koordinaciji i komunikaciji unutar jedinica na terenu.

U ratnim uslovima, ovakvi incidenti nisu nepoznati, ali svaki takav slučaj dodatno komplikuje već složenu situaciju na frontu.

Za sada nema zvaničnih potvrda svih detalja, a informacije koje dolaze sa terena i dalje se proveravaju.