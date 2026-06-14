"Među svim evropskim narodima koji su se već pridružili Evropskoj uniji ili vide takvu perspektivu za sebe, Ukrajina je ta koja podnosi najveće žrtve za Evropu", rekao je Volodimir Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je ocenio, Kijev ne sprovodi samo unutrašnje reforme, niti jednostavno prolazi kroz transformaciju, već se bori za svoju državu, nezavisnost i pravo da izabere svoj put i da bude Evropa.

"Ovo naše pravo je istovremeno i pravo svakog naroda u našem regionu.

Borimo se za našu i njihovu slobodu, za Evropu, za sebe i za njih. Za baltičke države i za Poljsku, za Mađarsku i Slovačku, za Rumuniju i Moldaviju i za narode Kavkaza", naveo je ukrajinski predsednik. Prema njegovim rečima, odlučuje se o sudbini Evrope.

"Odlučuje se u Ukrajini, u ovom ratu i u tome kako će se ovaj rat završiti i da li će Rusija i dalje imati snage i želje posle ovog rata da ugrozi postojanje Ukrajine i njenih drugih suseda, i cele Evrope", rekao je Zelenski. Kako kaže, ovaj rat mora da se završi dostojanstveno i sa zagarantovanom bezbednošću.

"O tome ćemo razgovarati sa našim partnerima tokom samita G7 u Francuskoj, a kasnije i na samitu Evropskog saveta i na samitu NATO u Ankari", zaključio je on.

Samit G7 održaće se u francuskom gradu Evijanu od ponedeljka, 15. juna, do srede, 17. juna. Prema navodima visokog zvaničnika iz administracije predsednika SAD, Donald Tramp će učestvovati na radnoj sednici G7 sa Volodimirom Zelenskim u Francuskoj u utorak, ali američki predsednik neće održati bilateralni sastanak sa svojim ukrajinskim kolegom, prenosi "Gardijan".

"Tramp bi trebalo da održi bilateralne sastanke na marginama samita sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, kao i sa liderima Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta i Indije", rekao je zvaničnik. Jedan od visokih američkih zvaničnika koji je novinare, pod uslovom anonimnosti, obavestio o Trampovom putovanju, rekao je da su ruski dobici "manje-više zaustavljeni".