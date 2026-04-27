Evropska unija poslala je jasnu poruku Kijevu – brzog ulaska nema. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta odbacio je mogućnost ubrzanog prijema Ukrajine u članstvo, naglašavajući da će proces biti dug i zahtevan.

Iako Brisel i dalje pruža političku podršku evropskim ambicijama Ukrajine, najnovije izjave ukazuju da će put ka članstvu biti strogo uslovljen i bez ikakvih prečica.

Podrška postoji, ali rok ne

U prethodnom periodu brojni evropski zvaničnici, uključujući Ursulu fon der Lajen, isticali su da je Ukrajina „deo evropske porodice“. Međutim, ta poruka ne znači i brz ulazak.

Kosta je naglasio da status kandidata ne garantuje ubrzani proces.

– Posebno je izazovno kada je reč o zemlji ovakve veličine i u ovako kompleksnoj situaciji – poručio je on.

Rat i veličina kao prepreka

Jedan od ključnih problema jeste ratno stanje, koje otežava sprovođenje neophodnih reformi. Pored toga, veličina Ukrajine i broj stanovnika predstavljaju ozbiljan faktor u donošenju odluka unutar EU.

Takva država bi značajno uticala na raspodelu budžeta i balans snaga među članicama.

Kijev mora „više da radi“

Iz Brisela stiže jasan zaključak – Ukrajina mora da ispuni sve uslove pre nego što postane članica.

To podrazumeva:

stabilne demokratske institucije

funkcionalnu tržišnu ekonomiju

odlučnu borbu protiv korupcije

Ovi kriterijumi, poznati kao kopenhaški uslovi, važe za sve države koje žele da uđu u EU.

Bez jednoglasnosti – nema članstva

Za prijem nove članice potrebna je saglasnost svih 27 država EU, što dodatno komplikuje situaciju.

Za sada, uprkos političkoj podršci, ostaje jasno – Ukrajina ima evropsku perspektivu, ali bez jasnog datuma i bez garancija.