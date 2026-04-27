Evropska unija poslala je jasnu poruku Kijevu – brzog ulaska nema. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta odbacio je mogućnost ubrzanog prijema Ukrajine u članstvo, naglašavajući da će proces biti dug i zahtevan.
Iako Brisel i dalje pruža političku podršku evropskim ambicijama Ukrajine, najnovije izjave ukazuju da će put ka članstvu biti strogo uslovljen i bez ikakvih prečica.
Podrška postoji, ali rok ne
U prethodnom periodu brojni evropski zvaničnici, uključujući Ursulu fon der Lajen, isticali su da je Ukrajina „deo evropske porodice“. Međutim, ta poruka ne znači i brz ulazak.
Kosta je naglasio da status kandidata ne garantuje ubrzani proces.
– Posebno je izazovno kada je reč o zemlji ovakve veličine i u ovako kompleksnoj situaciji – poručio je on.
Rat i veličina kao prepreka
Jedan od ključnih problema jeste ratno stanje, koje otežava sprovođenje neophodnih reformi. Pored toga, veličina Ukrajine i broj stanovnika predstavljaju ozbiljan faktor u donošenju odluka unutar EU.
Takva država bi značajno uticala na raspodelu budžeta i balans snaga među članicama.
Kijev mora „više da radi“
Iz Brisela stiže jasan zaključak – Ukrajina mora da ispuni sve uslove pre nego što postane članica.
To podrazumeva:
- stabilne demokratske institucije
- funkcionalnu tržišnu ekonomiju
- odlučnu borbu protiv korupcije
Ovi kriterijumi, poznati kao kopenhaški uslovi, važe za sve države koje žele da uđu u EU.
Bez jednoglasnosti – nema članstva
Za prijem nove članice potrebna je saglasnost svih 27 država EU, što dodatno komplikuje situaciju.
Za sada, uprkos političkoj podršci, ostaje jasno – Ukrajina ima evropsku perspektivu, ali bez jasnog datuma i bez garancija.
