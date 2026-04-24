Dok Moskva nastavlja novu seriju napada širom Ukrajine, Kijev je svoje dronove usmerio na rusku naftnu infrastrukturu u Samarskoj i Nižnjenovgorodskoj oblasti. Iako je EU ispunila svoja obećanja, portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštava da je jedan krak gasovoda "Severni tok" spreman za isporuke, ali da "Evropa sama blokira gas".

Ukrajina: Dve osobe poginule, 15 ranjeno u ruskom napadu na Odesu

Najmanje dve osobe su poginule, a 15 je ranjeno u napadu ruskih snaga na Odesu tokom noći, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

"Kao rezultat noćašnjeg napada na Odesu, pogođene su stambene zgrade i civilna infrastruktura. Dve osobe su poginule, a 15 je povređeno. Usled pogađanja trospratne stambene zgrade, uništeni su stanovi i izbio je požar. Šestoro ljudi je povređeno", objavila je Služba, prenosi Ukrinform.

Moskva ne posustaje

Ruske snage izvele su novu seriju napada širom Ukrajine, a broj žrtava samo jednog od udara na Dnjepar porastao je na tri. I dok Moskva ne posustaje, ni Kijev nije suzdržan, pa je svoje udare tokom prethodnog dana usmerio na ruska naftna postrojenja u Samarskoj i Nižnjenovgorodskoj oblasti.

U međuvremenu, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorava da, ako svet želi da zaustavi Putina, mora da mu kaže da nije u pravu,

Evropska unija ispunila je svoje obećanje o odobrenju kredita za Ukrajinu i 20. paketa sankcija protiv Rusije, pa su Slovačka i Mađarska ponovo dobile sirovu naftu kroz naftovod "Družba".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ističe da je jedan krak gasovoda "Severni tok" spreman za isporuke, ali da "Evropa sama blokira gas".

Ukrajina je saopštila da je od njih zatraženo da obustave napade na rusku naftnu infrastrukturu, i to sve dok je Volodomir Zelenski u poseti Kipru, gde učestvuje na vanrednom sastanku lidera EU.