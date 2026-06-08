Kako prenosi Ukrinform, vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski saopštio je to na Fejsbuku.

Sirski je naveo da je obišao vojne jedinice i podjedinice koje izvršavaju borbene zadatke na najugroženijim delovima Južne operativne zone.

Prema njegovim rečima, „neprijatelj nastavlja da pojačava svoje napore. Samo na pravcu Oleksandrivka ruska grupacija broji više od 71.000 vojnika. Približno isti broj neprijateljskih snaga koncentrisan je na pravcima Guljajpole i Orihiv. Situacija ostaje dinamična, jer i ruske trupe i ukrajinske Odbrambene snage aktivno izvode borbena dejstva.“

Sirski je istakao da je na terenu radio zajedno sa komandantom grupacije Vazdušno-desantnih snaga, general-majorom Olegom Apostolom, kao i komandantima desantnih i jurišnih jedinica. Tom prilikom razgovarali su o trenutnoj situaciji, rezultatima izvršenih zadataka i narednim koracima za jačanje položaja.

On je podržao inicijative komandanata za sprovođenje aktivnih operacija na pojedinim pravcima i doneo odluku da se jedinicama obezbedi dodatna tehnička oprema i municija.

„Posebno sam naglasio da očuvanje života ukrajinskih vojnika ostaje apsolutni prioritet tokom izvođenja borbenih operacija“, naveo je general.

Pored toga, Sirski je sa komandantom Grupacije snaga bespilotnih sistema, majorom Robertom Brovdijem, razgovarao o aktuelnim pitanjima razvoja i upotrebe bespilotnih sistema.

„Nastavljamo da povećavamo naše sposobnosti za nanošenje udara neprijatelju, posebno u operativnoj dubini“, dodao je vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine.





