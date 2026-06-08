Ukrajina je postepeno proširila svoju kampanju udara srednjeg dometa, redovno pogađajući ruske vojne objekte i logistička čvorišta koja se nalaze između 20 i 300 kilometara iza linije fronta.

Fotografije i video-snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju gust crni dim koji se uzdiže iz područja naftnog skladišta Gruševaja Balka u ruskom gradu Novorosijsku. Ovo skladište predstavlja najveći naftni terminal u regionu Kavkaza, sa prijavljenim kapacitetom od 1,2 miliona tona goriva, piše Kijev independent.

Prema navodima Telegram kanala Crimean Wind, pozivajući se na izjave stanovnika, pogođeno je i još jedno skladište nafte u blizini Simferopolja na Krimu. U skladištu koje pripada krimskom lancu benzinskih stanica ATAN izbio je, kako se navodi, „umeren“ požar.

Poslednjih nedelja Krim suočava se sa nestašicama goriva, koje ruske vlasti povezuju sa poremećajima u lancima snabdevanja, dok ukrajinski udari sve češće ciljaju infrastrukturu za gorivo i transportne pravce.

Požari na električnim trafostanicama takođe su prijavljeni u okupiranom Mariupolju, kao i u naselju Hvardijske kod Simferopolja.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana tokom noći oborila 310 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona, Krima, kao i iznad Crnog i Azovskog mora. Ukrajinska vojska još nije komentarisala prijavljene napade.

Najnoviji udari usledili su nakon više napada srednjeg dometa tokom 7. juna, kada su Ukrajinske snage za bespilotne sisteme saopštile da su izvele više udara na vojnu infrastrukturu i sisteme protivvazdušne odbrane širom teritorija koje su pod ruskom kontrolom.

Rano ujutro 7. juna, Volodimir Saldo, ruski zvaničnik postavljen na čelo dela Hersonske oblasti koja je pod ruskom kontrolom, izjavio je da je most kod sela Čongar, koji povezuje Krim sa jugom Ukrajine koja je pod ruskom kontrolom, oštećen u ukrajinskom napadu dronom.

Mnogi od ovih napada bili su usmereni na takozvani „kopneni koridor“ koji povezuje Rusiju sa Krimom preko delova Zaporoške i Hersonske oblasti koji su pod ruskom kontrolom - pravac od ključnog značaja za održavanje ruskih vojnih operacija na jugu Ukrajine.

Ukrajina se sve više oslanja na domaće proizvedene dronove za izvođenje udara duboko unutar Rusije, posebno na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom proizvodnjom, koji podržavaju ruske ratne napore.

Najnoviji ukrajinski napadi na Rusiju usledili su nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin 5. juna odbacio otvoreno pismo predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, u kojem je pozvao na hitno ponovno pokretanje mirovnih pregovora.

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