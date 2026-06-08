"Teško je čak i komentarisati izglede za pregovore u ovom trenutku", rekao je Lavrov tokom zajedničke konferencije za novinare sa ministrom spoljnih poslova Bangladeša Kalilurom Rahmanom u Moskvi, prenosi agencija RIA Novosti.

On je kazao da je Rusija spremna za pregovore o Ukrajini, ali da oni moraju biti iskreni.

"Spremni smo za pregovore, za iskrene pregovore, bez varanja", istakao je Lavrov.

Dodao je da je Rusija zabrinuta zbog izjava američkog državnog sekretara Marka Rubija o podršci Vašingtona Ukrajini.

"Svakako smo zabrinuti zbog izjava, uključujući i one koje je dao državni sekretar Marko Rubio, koji je nedavno na saslušanju u Kongresu rekao da Sjedinjene Američke Države ne mogu biti posrednik u pregovorima, jer podržavaju Ukrajinu".

Prema rečima Lavrova, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš se otvoreno dodvorava zapadnim zemljama, posebno u vezi sa Ukrajinom.

Lavrov je izrazio nadu da se iskustvo neuspelih sporazuma o Ukrajini, kada je Zapad odbio da se povinuje, neće ponoviti u slučaju dogovora iz Enkoridža, koji je postignut na sastanku ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Peskov dao sličnu izjavu

I portparol Kremlja Dmitrij Peskov dao je sličnu izjavu, rekavši da je danas teško zamisliti pregovore s obzirom na "terorističke akcije" Ukrajine.

"Predsednik (Rusije Vladimir Putin) je rekao da je u sadašnjim uslovima i u pozadini akcija koje vidimo od strane kijevskog režima, odnosno terorističkih, kriminalnih i usmerenih protiv dece, veoma teško zamisliti kako je sada moguće pregovarati sa kijevskim režimom", rekao je Peskov.