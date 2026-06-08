Šef Zaporoške okružne vojne uprave Ivan Fedorov je u objavi na Telegramu istakao da su među ranjenima dvoje dece, prenosi Ukrinform.

"Braća, stara 11 i 13 godina, povređena su u neprijateljskom napadu na Zaporožje. Dečacima je pružena medicinska pomoć", dodao je Fedorov.

Načelnik administracije Hortickog okruga, Sergij Iljčenko istakao je da su na meti ruskih napada bili "civilna infrastruktura, stajalište javnog prevoza, mesta gde se ljudi okupljaju".

Rano jutros, Fedorov je naveo da je u noćnim udarima poginulo pet osoba.