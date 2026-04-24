Generalštab Ukrajine je razrešio dužnosti komandante 14. mehanizovane brigade i 10. armijskog korpusa nakon što su se pojavili izveštaji o lošem snabdevanju trupa na harkovskom frontu, gde su vojnici sistematski ostajali bez hrane i vode, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine na Telegramu.

Ovaj problem je dobio široku pažnju nakon što su se na internetu pojavili izveštaji o vojnicima 2. mehanizovanog bataljona 14. mehanizovane brigade koji služe na tom frontu. Prema navodima njihovih porodica, vojnici su oko osam meseci u izuzetno teškim uslovima, sa redovnim nestašicama hrane i pijaće vode na položajima.

"Momci su na položajima bez hrane i vode. Komanda ne reaguje. Borci od gladi gube svest i piju kišnicu. Problema ima i s komunikacijom", stajalo je u objavi na društvenim mrežama uz fotografije vojnika.

Generalštab je naveo da su ruski napadi na prelaze preko reke Oskil značajno otežali logistiku u blizini grada Kupjanska. Snabdevanje u ovom sektoru trenutno se održava pomoću čamaca i teških dronova.

„U ovim teškim uslovima posebna pažnja posvećuje se snabdevanju naših vojnika koji izvršavaju zadatke na liniji kontakta“, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, Generalštab je napomenuo da je prethodna komanda 14. brigade prikrivala stvarno stanje, izgubila nekoliko položaja i napravila „niz pogrešnih procena u vezi sa obezbeđivanjem snabdevanja osoblja“, uključujući propuste u dostavi hrane na jednu od pozicija brigade.

„Donet je niz kadrovskih odluka kako bi se situacija ispravila. Komandant 14. mehanizovane brigade je smenjen, dok je komandant 10. armijskog korpusa razrešen dužnosti i degradiran. Pukovnik Taras Maksimov imenovan je za komandanta 14. mehanizovane brigade, a brigadni general Artem Bogomolov će voditi 10. armijski korpus“, navodi se u saopštenju.

Generalštab je dodao da posebna komisija Kopnenih snaga sprovodi istragu o utvrđenim nepravilnostima.

„Trenutno se interna istraga nad oficirima 14. mehanizovane brigade privodi kraju. Na osnovu njenih nalaza biće donete odgovarajuće upravljačke odluke, a materijali će biti prosleđeni organima za sprovođenje zakona radi pravne procene“, navodi se.

Vojska je takođe naglasila da novo rukovodstvo brigade i korpusa „preduzima sve moguće mere da stabilizuje situaciju i obezbedi adekvatno snabdevanje na borbenim položajima“.

Pored toga, vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski naložio je Mihailu Drapatom, komandantu Združenih snaga Ukrajine, da izvrši inspekciju organizacije snabdevanja trupa na liniji kontakta u zoni njegove nadležnosti.

„Treba napomenuti da su nedavno isporučene nove zalihe hrane na položaje 14. mehanizovane brigade. Ukoliko uslovi dozvole, naši vojnici će odmah biti evakuisani“, saopštio je Generalštab.

